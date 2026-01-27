Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Al via le offerte Amazon di Tineco pensate per un 2026 a prova di Modern Living

AA

Milano, 27 gennaio 2026 – I primi mesi dell’anno sono il momento perfetto per mettere in pratica i buoni propositi e rinnovare la cura della propria casa, adattandola alle esigenze del modern living.Tinecolo sa, e proprio per questo ha pensato ad una serie di offerte imperdibilisu Amazon: fino all’8 febbraio sarà possibile trovare una selezione di prodotti smart e innovativi, progettati per adattarsi perfettamente agli spazi contemporanei, a prezzi scontati fino al 24%. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario