Comunicato Stampa: Al via all’Istituto Agrario Garibaldi di Roma il progetto nazionale MedEaterranea

Roma, 29/11/2024 - Con la prima giornata di presentazione, dedicata ai temi della sicurezza alimentare e la legalita', svoltasi presso l'istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi” di Roma, ha preso il via il primo dei cinque incontri divulgativo - scientifici del progetto nazionale “MedEaterranea”, frutto della ratifica dell'accordo di cooperazione e divulgazione scientifica siglato tra il dirigente dell’istituto secondario di secondo grado Andrea Pontarelli e l’ente di formazione e ricerca “MedEaterranea” con il suo presidente Massimiliano Quintiliani.

La giornata di studio svoltasi nella sede dell'istituto ha visto una breve cerimonia di inaugurazione alla presenza, oltre che del direttore Quintiliani e del dirigente scolastico Pontarelli, del Comandante delGruppo Carabinieri per la Tutela della Salutedi Roma, Tenente Colonnello Emiliano Zatelli, del Luogotenente Luca Marzilli della sezione Addestramento dell’Ufficio Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

“Il tema del primo incontro - ha spiegato il Comandante Zatelli – è stato quello della tutela della salute del consumatore che ha inizio dal controllo sulle prime fasi produttive delle materie prime”. “Questo - ha aggiunto - e' uno degli obiettivi del comando carabinieri Tutela salute e sanita' che, soprattutto attraverso questa progettualita' nazionale, ha visto l’adesione del Polo Agrario Garibaldi come volano Regionale di divulgazione scientifica per i futuri operatori sin dai primi; cicli di produzione alimentare, attraverso la diffusione della cultura della sicurezza alimentare in tutte le sue peculiarita' affinche' si consolidi nel cittadino e negli attuali e futuri operatori della filiera alimentare, la consapevolezza che il mangiar sano e' direttamente correlabile ad un corretto e sano stato di salute".

Sara' intanto l'ente di divulgazione scientifica MedEaterranea di Napoli ad affiancare gli ispettori Nas nelle attivita' formative recependo le linee di indirizzo del Protocollo nazionale siglato nel 2019 tra ilMiur e l'Arma dei Carabinieri, finalizzato alla realizzazione di attivita' formative nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia Roma, come per le altre province italiane nelle quali sono stati gia' sottoscritte le analoghe intese, con l'ausilio degli esperti dei Carabinieri del Comando Tutela salute e sanita’.

Gli incontri formativi, seminari scientifici e didattico - educativi, avranno come focus di comunicazione la sicurezza alimentare come principio di precauzione per la salute attraversando tutte le fasi della filiera produttiva.

"Decliniamo competenze scientifiche , cultura della legalita', divulgazione di sani e corretti principi alimentari - ha sottolineato Massimiliano Quintiliani ha sottolineato Massimiliano Quintiliani che invita le istituzioni scolastiche ad aderire al Progetto via mail all'indirizzo progettomedeaterranea@gmail.com - consapevoli di quanto questo esercizio di democrazia sia indispensabile a formare i buoni cittadini di domani".