Comunicato Stampa: A Roma le Metaversiadi 2026: studenti da tutta Italia in gara nel Metaverso



Studenti di tutta Italia a Roma per misurarsi nella Realtà Virtuale e scrivere, dal loro punto di vista, una nuova pagina di innovazione educativa. Il 26 marzo 2026 la Capitale ospiterà la terza edizione delleMetaversiadi, i Giochi Scolastici del Metaverso che, dopo le tappe di Salerno e Milano, approdano negli spazi di Zest Hub (via Marsala, 29H – Roma).

Nella città che è custode di memoria, gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per allenare competenze, visione e capacità di lavorare sotto pressione in un “mondo altro”: tre prove da cinque minuti ciascuna per entrare nel futuro e dimostrare il proprio sapere in scienza, grafica e lingua inglese nonché la capacità di gestire il nuovo.