Comunicato Stampa: A CORIGLIANO-ROSSANO, I RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI DELLA CITTÀ DI PIREO IN GRECIA

Sono arrivati in città i rappresentanti istituzionali della città di Pireo in Grecia nell'ambito del programma europeo Urbact. Il Comune ha partecipato, con grande successo, al bando City-to-City exchanges, sostenuto dall’Iniziativa Urbana Europea per gli scambi da Città a Città, nell’ambito del programma, che ha come obiettivo quello far incontrare due città europee con la sfida di attuazione legata allo sviluppo urbano sostenibile di un diverso Stato membro dell’UE, con competenze che potrebbero aiutare ad affrontare questa sfida.