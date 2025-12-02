Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: 7 nuovi prestigiosi Award a Kimbo dalla Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso

In occasione della presentazione a Roma della Guida Caffè e Torrefazioni d’Italia 2026 del Gambero Rosso, curata dai coffee expert Andrej Godina e Mauro Illiano con il coinvolgimento di decine di assaggiatori, Kimbo, il Caffè di Napoli, è stato premiato ben quattro volte con i Tre Macinini(per "Sapiente Incanto" nelle categorie espresso e moka; per "Sapiente Mistero" nelle categorie espresso e moka; per "Sapiente Stupore" nelle categorie espresso e moka; per "Kimbo Antica Miscela dal 1963", macinato, nella categoria moka), due volte con i Due Macininicon "Antica Miscela dal 1963", in cialde, nella categoria monoporzionati, e con "Macinato Fresco", nella categoria moka) e con l'Award Torrefazione Gourmet.

