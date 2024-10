Comunicato Stampa: 42° edizione Mostra Internazionale Illustrazione per l’Infanzia “Le Immagini della Fantasia”

(Arv) Venezia 31 ott. 2024 - “Il Festival della Fantasia di Sarmede è uno degli eventi più affascinanti e colorati del panorama culturale italiano. Situato nel pittoresco borgo di Sarmede, nel trevigiano, celebra l'arte dell'illustrazione per l'infanzia e l'infinita capacità dell'immaginazione umana. Questo evento culturale è nato grazie alla passione e alla visione di Stepan Zavrel, un artista che si innamorò di questo angolo del Veneto e contribuì a trasformarlo in un vero e proprio paese delle meraviglie. Le sue opere d'arte adornano i muri di Sarmede, raccontando storie che incantano e ispirano generazioni e ogni anno il festival ospita la Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia, un evento che attira artisti e illustratori da tutto il mondo. Questa mostra è una vetrina per le opere di artisti affermati, ma anche una piattaforma per i talenti emergenti, celebra dunque il presente ma guarda al futuro. Indubbiamente, è un'occasione unica per entrare in contatto con la creatività e l'innovazione nel campo dell'illustrazione. Il Festival della Fantasia non è però solo una mostra d'arte: è un'esperienza immersiva che coinvolge tutta la comunità. Durante il festival, Sarmede si trasforma in un mondo magico, con laboratori creativi per bambini e adulti, spettacoli teatrali, letture di storie e molto altro. È un evento che promuove l'educazione attraverso l'arte, incoraggiando i bambini a esplorare e sviluppare la loro creatività. Inoltre, il festival offre un'importante opportunità di scambio culturale. Artisti ed educatori da diverse parti del mondo possono incontrarsi, condividere le loro esperienze e apprendere nuove metodologie per integrare l'arte e l'educazione”. Queste le parole con cui il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha aperto oggi, a Palazzo Ferro-Fini, la conferenza stampa di presentazione della 42° edizione della Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia “Le Immagini della Fantasia”, di Sarmede. “Quest’anno l’ospite d’onore del festival, Narges Mohammadi, arriva da Teheran e la sua presenza è un segnale di speranza, un invito a noi tutti a riflettere sull’importanza della Pace: le sue illustrazioni, i suoi disegni, sono carichi di luce e allegria, caratterizzati da colori vivi e da una straordinaria simpatia: arriva da un paese di una grande cultura antica, la Persia, alla quale noi europei siamo debitori di tanto del nostro sapere. Oggi Teheran, con il Libano, la Striscia di Gaza e Israele stanno vivendo momenti drammatici. Nelson Mandela diceva che “La pace non è un sogno: può diventare realtà; ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare” e io dico che i disegni di Narges Mohammadi ci fanno sognare e il sogno oggi che inizia a Sarmede è il sogno della pace, del rispetto delle culture, della civile convivenza”, ha proseguito Ciambetti. “Il Festival della Fantasia di Sarmede è più di un semplice evento; è una celebrazione della creatività, della cultura e dell'educazione, è un grande momento di speranza. Invito tutti a visitare Sarmede e a immergersi in uno straordinario mondo di fantasia: sono sicuro che si rimarrà affascinati, portando con sé nuove idee e ispirazioni per la vita quotidiana. A Larry Pizzol, Sindaco di Sarmede, a Uberto Di Remigio, Presidente della Fondazione Štěpán Zavřel, a Gabriel Pacheco, direttore e curatore della mostra, oltre che ai loro preziosi collaboratori, va il mio sincero ringraziamento per aver scelto anche quest’anno Palazzo Ferro Fini per la presentazione del loro festival”, ha concluso il Presidente Ciambetti.