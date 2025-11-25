Comunicato Stampa: 25 Novembre: Insieme, più forti contro la violenza di genere.

Il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, è un promemoria potente: questo fenomeno è ancora, purtroppo, diffuso e radicato nella nostra società.



Noi di Sole365 crediamo che promuovere inclusione e rispetto significhi anche affrontare temi fondamentali come la prevenzione della violenza di genere. Contrastarla non è solo una responsabilità collettiva, ma un impegno quotidiano che inizia da ognuno di noi.

Un luogo chiave è il nostro ambiente di lavoro, dove trascorriamo buona parte della nostra giornata. Con un po' di attenzione, possiamo tutti offrire un aiuto concreto, riconoscendo i segnali e sostenendo chi vive situazioni difficili, che si tratti di un collega, un amico o un’amica.



Cosa possiamo fare, partendo dalle basi?

- Scegliere le parole: L'adozione di un linguaggio inclusivo e non stereotipato è fondamentale. Le parole che scegliamo influenzano la cultura in cui viviamo e sono il primo passo per relazioni più sane e una comunicazione aperta a tutti.

- Costruire equità: La parità di genere in azienda valorizza ogni persona, offrendo pari opportunità di crescita, benessere e riconoscimento professionale. Questo crea un ambiente equo, moderno e umano, libero da discriminazioni.

- Informare e sensibilizzare: Le aziende hanno il dovere di agire concretamente, anche attraverso iniziative informative, occasioni di dialogo e canali di ascolto per prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione.



Possono sembrare "piccoli gesti", ma offrono in realtà un grandissimo contributo. Insieme si può. Sii promotore del cambiamento.