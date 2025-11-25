Comunicato Stampa: 25 Novembre: Insieme, più forti contro la violenza di genere.
Il 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, è un promemoria potente: questo fenomeno è ancora, purtroppo, diffuso e radicato nella nostra società.
Noi di Sole365 crediamo che promuovere inclusione e rispetto significhi anche affrontare temi fondamentali come la prevenzione della violenza di genere. Contrastarla non è solo una responsabilità collettiva, ma un impegno quotidiano che inizia da ognuno di noi.
Un luogo chiave è il nostro ambiente di lavoro, dove trascorriamo buona parte della nostra giornata. Con un po' di attenzione, possiamo tutti offrire un aiuto concreto, riconoscendo i segnali e sostenendo chi vive situazioni difficili, che si tratti di un collega, un amico o un’amica.
Cosa possiamo fare, partendo dalle basi?
- Scegliere le parole: L'adozione di un linguaggio inclusivo e non stereotipato è fondamentale. Le parole che scegliamo influenzano la cultura in cui viviamo e sono il primo passo per relazioni più sane e una comunicazione aperta a tutti.
- Costruire equità: La parità di genere in azienda valorizza ogni persona, offrendo pari opportunità di crescita, benessere e riconoscimento professionale. Questo crea un ambiente equo, moderno e umano, libero da discriminazioni.
- Informare e sensibilizzare: Le aziende hanno il dovere di agire concretamente, anche attraverso iniziative informative, occasioni di dialogo e canali di ascolto per prevenire e contrastare la violenza e la discriminazione.
Possono sembrare "piccoli gesti", ma offrono in realtà un grandissimo contributo. Insieme si può. Sii promotore del cambiamento.
