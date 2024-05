Comunicato Stampa: 23esima edizione Premio internazionale ‘Bronzi di Riace’ ospitata a palazzo Ferro Fini

(Arv) Venezia 6 mag. 2024 - Venerdì 3 maggio, è stata ospitata a palazzo Ferro Fini la Cerimonia del Premio Internazionale ‘Bronzi di Riace’, giunto quest’anno alla sua 23esima Edizione.

La manifestazione nasce da un’idea di Giuseppe Tripodi, Presidente dell’Associazione turistica ‘Proloco Città di Reggio Calabria’, ed è patrocinata dalla Camera di Commercio di Reggio Calabria, dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, dalla Presidenza del Consiglio della Regione Veneto e dalla Città Metropolitana del Comune di Reggio Calabria. Ha avuto come testimonial dell’evento la dott.ssa Paola La Salvia, Ufficiale della Guardia di Finanza: ‘una guerriera dei tempi moderni’, valoroso esempio di professionalità e leadership.

Innanzi a una folta platea, il Presidente Giuseppe Tripodi, ha aperto la manifestazione, rivolgendo “un cordiale saluto ai numerosi convenuti”. Tripodi ha ricordato che “i due mitici Guerrieri, di origine greca, riemersi, dopo il loro ritrovamento nel 1972, dalle limpide acque del mare di Riace, rappresentano dei capolavori di una delle più grandi civiltà della storia, e inoltre che, le due statue, hanno un valore inestimabile anche sotto il profilo morale. Infatti, rappresentano dei valori universali, sanciti anche dalla nostra Costituzione e sono altresì il simbolo della bellezza e della grandezza dell’ingegno umano capace di realizzare, capolavori ed imprese incredibili e straordinarie. Da qui l’idea di intitolare il Premio proprio ai due mitici guerrieri che ben si prestano per rendere omaggio a delle persone eccellenti che, alla luce dei nostri ideali, con grande ingegno, competenza, professionalità, coraggio e sacrificio, in qualità di ‘novelli Guerrieri’, si sono particolarmente distinti nelle varie branche della conoscenza e delle professioni umane”.

A seguire, il Presidente Onorario, Giuseppe Viceconte, è intervenuto, evidenziando che “il Premio alle eccellenze, che tanto lustro hanno dato anche a livello internazionale al nostro Paese, è finalizzato altresì a promuovere, far conoscere e valorizzare la nostra amata Calabria. Viceconte ha poi ricordato che nell’antica Rhegion lavoravano tanti famosi e illustri artisti, come Pitagora reggino e suo nipote Sostrato, celebri scultori e bronzisti, annoverati tra i più grandi della loro epoca. Il Premio è anche un’occasione per far conoscere e divulgare tutte le bellezze: naturali, artistiche, archeologiche, culturali e gastronomiche della nostra amata terra, la Calabria e, soprattutto, Reggio Calabria, l’incantevole città della ‘Fata Morgana’”.

Sono seguiti i saluti del Direttore della Comunicazione e Relazioni Sociali, Nunzio Puccio, che ha evidenziato che “il Premio è itinerante. Infatti, ogni anno, la cerimonia di premiazione si svolge in meravigliose città e i Bronzi sono così protagonisti di un viaggio virtuale che ne promuove il loro valore e l’immagine”.

Successivamente, è intervenuto il dott. Roberto Valente, Segretario Generale del Consiglio Regionale del Veneto, che dopo un cordiale saluto, si è vivamente congratulato con gli organizzatori del Premio, sottolineando che “Venezia e tutto il Veneto sono stati veramente onorati per aver ospitato questa bellissima manifestazione”. Il Segretario Generale del Consiglio Veneto ha quindi precisato che “il Premio, oltre a costituire un evento culturale di grandissima rilevanza, è allo stesso tempo una grande opportunità per promuovere il turismo in due città che vantano un meraviglioso patrimonio storico ed artistico che deve essere ulteriormente valorizzato”.

Ha concluso la parte introduttiva dei saluti istituzionali la testimonial dell’Evento, la dott.ssa Paola La Salvia che, nel ringraziare il Presidente e le Autorità locali, che hanno in maniera così solenne ospitato la manifestazione, ha ricordato come “il Premio, ispirandosi alle possenti statue dei Bronzi di Riace, costituenti uno dei simboli della Calabria, incarnano perfettamente le caratteristiche tipiche di questa bellissima regione: la Calabria orgogliosa, fiera e guerriera”. Ha ricordato inoltre che “le due statue si trovano oggi custodite, in perfetto stato di conservazione, nel Museo Archeologico ‘Magna Grecia’ di Reggio Calabria e meritano di essere visitate”. Ha concluso dicendo che “il Premio è riservato a quelle persone che nel percorso delle rispettive vite professionali hanno dimostrato di possedere inequivocabilmente i requisiti di valorosi guerrieri, quindi viva i Bronzi di Riace, viva l’Italia evviva i guerrieri di oggi e di domani”.