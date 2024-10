Piano 5.0: attività formative ammissibili e modalità

In questo articolo si possono trovare le Faq pubblicate sul sito del Gse relative al Piano Transizione 5.0. I chiarimenti si focalizzano su temi che effettivamente sollevano ancora alcuni dubbi e offrono quindi un importante contributo al chiarimento delle modalità applicative del piano.

Entro quale termine è possibile procedere all’interconnessione dei beni strumentali 4.0 previsti nel progetto di innovazione?

L’interconnessione rappresenta un requisito tecnologico fondamentale per i beni strumentali 4.0 inclusi nel progetto di innovazione. Il decreto attuativo del 24 luglio 2024 stabilisce, all’articolo 4, comma 1, che il progetto deve essere completato entro il 31 dicembre 2025, seguendo i criteri indicati al comma 4 dello stesso articolo. La data di interconnessione non influisce sul termine per il completamento dell’investimento. Tuttavia, l’interconnessione deve essere effettuata in tempo utile per essere documentata tramite perizia tecnica o attestato di conformità, come previsto dall’articolo 16 del decreto attuativo (per i beni con un costo unitario non superiore a 300.000 euro, è possibile presentare un’autodichiarazione del legale rappresentante).

La documentazione attestante l’avvenuta interconnessione dovrà essere trasmessa, insieme agli ulteriori documenti richiesti al paragrafo 7.1 della Circolare Operativa, attraverso il modulo «Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile» (allegato V), utilizzando la piattaforma informatica dedicata, entro e non oltre il 28 febbraio 2026.

Quando il progetto si intende completato?

Il progetto è considerato completato alla data dell'ultimo investimento effettuato, sia in beni materiali che immateriali, oppure alla fine delle attività di formazione previste.

Sono previsti degli importi minimi e massimi in relazione alle spese ammissibili per l'autoproduzione da fonti rinnovabili?

Non ci sono importi minimi, ma ci sono limiti alle agevolazioni basati sulla producibilità massima attesa e sui costi massimi ammissibili per kW, definiti dal Decreto.

A quanto ammonta il credito d'imposta?

L'ammontare del credito d'imposta varia in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici e alla quota di investimento effettuato.

Chi può accedere all'agevolazione?

Tutte le imprese residenti nel territorio italiano possono beneficiare dell'agevolazione, ad eccezione di quelle in stato di liquidazione o fallimento, o che non rispettano le normative sulla sicurezza sul lavoro.

Qual è il riferimento normativo del Piano Transizione 5.0?

Il Piano è istituito dall’art. 38 del Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19, e regolato dal decreto attuativo del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 24 luglio 2024.

In che modalità e quali sono le attività formative ammissibili?

Le attività formative possono essere svolte sia in modalità a distanza che in presenza, negli ambiti formativi individuati nell'Allegato 2 del DM «Transizione 5.0».