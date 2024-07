Villaggio olimpico di Parigi vincono le schermature solari

Dal 26 luglio circa 15mila sportivi arriveranno al Villaggio olimpico di Parigi 2024 per le Olimpiadi. Un progetto ambizioso, improntato alla sobrietà e alla sostenibilità, attento alla riutilizzabilità dei materiali e delle strutture e impegnato a lasciare un'eredità al territorio: dal 2025 sarà riconvertito in spazi residenziali e commerciali destinati a 6mila residenti e 6mila lavoratori.

La progettazione del Villaggio olimpico , distribuito tra i comuni di Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine e L'Île-Saint-Denis, su oltre 50 ettari di aree pedonali, spazi verdi ed edifici, con 2.800 appartamenti , è stata affidata a diversi studi di architettura – tra cui Soa Architectes, Lambert Lénack, Cobe e KOZ architectes – ed è anche il risultato del coinvolgimento e della partecipazione attiva di atleti e residenti.

L'attenzione al risparmio e all'impronta energetica alla ridotta impronta di carbonio ha portato alla scelta di soluzioni di geotermia e pannelli solari. A queste si aggiungono le schermature solari Griesser, adottate in particolare nel quartiere Belvédères, che accoglierà un quarto degli atleti in gara.

Raffrescamento, riscaldamento, illuminazione

Le schermature migliorano il benessere indoor e aumentando l'efficienza energetica degli edifici

Regolando l'ingresso della luce naturale e del calore negli ambienti interni, le schermature solari gestiscono la quantità di energia necessaria al riscaldamento, al raffrescamento e all'illuminazione degli spazi , migliorando il comfort visivo e termico, il benessere indoor, e aumentando l' efficienza energetica degli edifici, grazie al risparmio per il riscaldamento e il raffrescamento.

La schermatura del Villaggio olimpico è una veneziana

Per il Villaggio olimpico sono stati scelti i modelli: Lamisol 70, best seller del marchio, è una veneziana un pacchetto che regola la luminosità in modo ottimale, garantisce un perfetto oscuramento e si distingue un livello architettonico per la configurazione lineare e definita; Grinotex III, veneziane, un pacchetto in alluminio, con collegamenti tra le lamelle in fune di acciaio rivestito di PVC, che assicura prestazioni, durata nel tempo e particolare resistenza alle intemperie; Tradi Pur, avvolgibile autoportante e facile da installare, con stecche in alluminio dotate di fessure per il passaggio di aria e luce, è particolarmente apprezzati per l'eccezionale insonorizzazione.

Tutti i prodotti hanno una finitura personalizzata in colore rosa metallico, appositamente studiata per abbinarsi alle tonalità del progetto.

Le veneziane e gli avvolgibili Griesser sono realizzati in alluminio riciclabile e per 1/3 riciclato, con smaltimento è a impatto climatico zero.

Non solo Olimpiadi

Ci sono schermature solari per ogni tipo di abitazione

Le schermature solari sono sistemi che si possono valutare in ogni abitazione.

Le schermature solari comprendono tende da sole, sistemi a lamelle orientabili e tettoie. Si distinguono per forma, materiali, modalità di installazione e funzionamento, e possono essere classificati come schermanti, oscuranti o filtranti, a seconda della quantità di luce e calore che permettono di passare.

Le detrazioni fiscali

Per incentivare l'acquisto e l'installazione di schermature solari, è prevista una detrazione fiscale pari al 50% della spesa sostenuta , a condizione che queste contribuiscano al risparmio energetico dell'edificio.

Attento ai requisiti

Per usufruire del bonus le schermature devono soddisfare alcuni requisiti , tra cui:

avere un fattore solare gTot superiore a 0,35;

l'installazione deve essere sui fronti esposta direttamente alla radiazione solare, escludendo le

esposizioni nord, nord-est e nord-ovest;

tutte le schermature solari devono inoltre essere conformi alle normative di riferimento e

avere la marcatura CE.

I requisiti specifici sono indicati nell'allegato M del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, numero 311.