Valsir presenta Ariosa Dot, la Vmc per i singoli ambienti

La ventilazione meccanica controllata (Vmc) è la soluzione ideale per migliorare la qualità dell’aria negli edifici, e contribuisce positivamente sia al benessere delle persone che all’efficienza energetica.

Valsir ha progettato Ariosa Dot, un sistema Vmc dedicato a singoli ambienti, perfetto nei casi in cui non è possibile ricorrere ad una soluzione centralizzata.

Le insidie per la salute

Ogni giorno respiriamo circa 20mila volte, assorbendo ossigeno ed espellendo CO2.

La qualità dell’aria che abbiamo disposizione – anche e soprattutto negli ambienti chiusi – è determinante: il nostro organismo ha bisogno di aria pulita, ricca di ossigeno e priva di agenti inquinanti. Ma dentro casa, o in ufficio o in altri locali dove trascorriamo gran parte della nostra giornata, è facile che numerose sostanze nocive possano accumularsi, esponendoci a potenziali rischi per la salute.

Parliamo soprattutto di polveri sottili, fumi e gas di combustione, composti organici volatili, ma anche di allergeni, virus e batteri, e poi anidride carbonica e umidità, che può determinare l’insorgenza di muffe e compromettere a lungo termine anche l’integrità e la salubrità degli ambienti in cui soggiorniamo.

La tecnologia

La tecnologia utilizzata in Ariosa di Valsir è una garanzia per la nostra salute

Per rendere gli ambienti più salubri la Vmc è un valore aggiunto.

Valsir produce sia sistemi centralizzati (Ariosa Hv e AriaSilent) che puntuali, come Ariosa Dot. Ariosa Dot può essere installata in qualsiasi ambiente. È progettata per locali con una superficie massima di 70 mq, ma è possibile utilizzare più macchine per gestire spazi più estesi.

Inoltre, ciascuna unità è predisposta per il collegamento di un canale supplementare di estrazione che può raggiungere un locale adiacente (ad esempio un piccolo bagno).

Se i filtri Iso ePm e Iso Coarse permettono di salvaguardare la qualità dell’aria, lo scambiatore di calore a flussi incrociati (disponibile in versione sensibile o entalpica a seconda delle esigenze) permette di abbattere i consumi energetici: il flusso d’aria espulso, infatti, attraversa lo scambiatore dove cede l’energia termica accumulata al flusso in ingresso, con un tasso di efficienza superiore al 90%.

In più, nella versione Ariosa Dot Hp, il circuito frigorifero integrato consente di deumidificare l’aria in ingresso, per il massimo comfort anche nelle stagioni più calde.

Come si installa

Ariosa Dot di Valsir si integra perfettamente in qualsiasi ambiente

Dotarsi di Ariosa Dot è davvero semplice. L’unità può essere posizionata lungo qualsiasi parete perimetrale: è sufficiente praticare due fori da 125 mm di diametro per il funzionamento della macchina. Lo scarico della condensa può essere collegato direttamente all’esterno, oppure alla rete di scarico (se questa si trova nelle immediate vicinanze).

Ariosa Dot viene quindi fissata al muro utilizzando la dima e le staffe in dotazione e, una volta collegata alla rete elettrica, il gioco è fatto.

Ariosa Dot è dotata di modulo Wi-Fi per il controllo della macchina tramite app dedicata (disponibile su Apple Store e Google Play) che notifica anche quando è necessario provvedere alla pulizia dei filtri.