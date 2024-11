Un arcobaleno di proposte per colorare le pareti di casa

Le tinteggiature delle abitazioni italiane riflettono una combinazione di tradizione e innovazione. Se da una parte i colori neutri restano insostituibili per la loro eleganza e semplicità, dall’altra la sperimentazione con tinte più audaci e finiture materiche sta conquistando una fetta crescente di estimatori.

Generalmente da noi si predilige un approccio bilanciato che combina eleganza, sobrietà e un tocco di colore che non stanca nel tempo. Vediamo quali sono le tendenze e le preferenze principali.

Le tendenze

Tonalità neutre e chiare toni come bianco, beige, grigio chiaro e avorio restano tra i più amati per la loro versatilità e capacità di dare luminosità agli spazi. Queste tonalità sono ideali sia per case moderne che per ambienti più classici poiché rendono le stanze più ariose e possono essere abbinate a qualsiasi stile di arredamento.

Spazio giorno

Nella zona giorno si cerca sempre più un effetto rilassante e accogliente

Per le zone giorno, come soggiorno e cucina, molti scelgono colori pastello: tinte come il verde salvia, il celeste polvere o il rosa antico stanno guadagnando popolarità. Questi colori delicati creano un effetto rilassante e accogliente, favorendo la convivialità senza essere invadenti.

Per i giovanissimi

La vivacità dei giovani si rispecchia nella scelta dei colori delle camerette

Nelle stanze dei bambini e dei ragazzi si preferiscono colori più vivaci ma comunque equilibrati. Il giallo tenue, il verde acqua e il blu, magari in combinazione con elementi decorativi come adesivi murali o motivi geometrici, sono molto apprezzati per creare uno spazio stimolante senza appesantire l’ambiente.

Chi opta per un look più contemporaneo sta sperimentando tinte scure e decise, come blu notte, verde bosco o grigio antracite. Queste tonalità, specialmente se applicate su una sola parete o in una stanza piccola come uno studio, danno profondità e carattere all’ambiente, rendendolo più sofisticato.

Effetto materico

Lo spatolato di cemento garantisce un ricercato effetto materico

Una delle tendenze in crescita è l’uso di pitture effetto materico, come il cemento spatolato, le finiture metalliche o l’effetto marmorizzato. Molti scelgono queste tinteggiature per conferire alla casa un tocco di design industriale o per richiamare elementi naturali. Le pareti così trattate sono spesso riservate al soggiorno o alla camera da letto, come punto focale che rende unico l’ambiente.

A proposito, attenti al “fai da te” quando si imbianca casa: non sempre è la soluzione migliore. Affidarsi a un professionista fa la differenza.