Stile, materiali, funzionalità: la porta è protagonista

La scelta delle porte interne può sembrare un dettaglio minore nella progettazione di una nuova abitazione o in una ristrutturazione ma, in realtà, le porte svolgono un ruolo importante nell'aspetto complessivo e nella funzionalità degli spazi. Scegliere le porte giuste può aggiungere stile e coerenza all’ambiente, oltre a migliorare la privacy e l'isolamento acustico.

Questione di estetica e di materiale

Quando si valutano le porte interne, innanzitutto si deve considerare lo stile della casa. Le porte dovrebbero infatti armonizzarsi con il design complessivo degli interni. Ad esempio, se la casa è moderna si può optare per porte lisce e minimaliste, mentre in una casa tradizionale potrebbero essere preferite porte con pannelli o finiture in legno.

È rilevante anche la scelta del tipo di apertura: le porte possono aprirsi verso l’interno o verso l’esterno, a seconda dello spazio disponibile e delle preferenze personali. Le porte a battente sono le più comuni e richiedono spazio libero davanti e dietro la porta per aprirsi completamente. Se lo spazio è limitato vanno considerate le porte scorrevoli o pieghevoli.

Legno composito e cloruro di polivinile sono altre materie prime per le porte interne

Per quanto riguarda i materiali, le porte interne sono disponibili in una varietà di materiali, tra cui legno massello, legno composito, MDF (fibra a media densità) e PVC.

Le porte in MDF sono costruite con pannelli di finissime fibre di legno unite da resina o colla ad alte temperature.

Le porte in PVC (cloruro di polivinile) sono mano usate nelle abitazioni e trovano spazio soprattutto negli ambienti in cui ci sia contatto con acqua e umidità.

Oltre all'aspetto estetico si deve prestare attenzione anche alla funzionalità. Se si necessita di isolamento acustico in determinate aree della casa, è consigliabile optare per porte con un'anima solida che riducono la trasmissione del suono. Se si vuole massimizzare la luce naturale, la scelta si indirizza su porte con inserti in vetro.

Quando il legno piace di più

Il fascino della porta in legno scalda ogni ambiente

In questo spazio parliamo di porte in legno, che si possono costruire con il legno massello e con il legno tamburato o listellare.

Le porte in legno massello sono realizzate con legno massiccio e con un rivestimento di impiallacciatura di legno nobile. L’impiallacciatura è un sottile strato di legno di pochi millimetri che riveste il pannello.

Le porte in legno tamburato, invece, rappresentano il compromesso tra l’alta qualità e il valore delle porte in legno massello e la convenienza delle porte in laminato.

Le porte in legno tamburato hanno il telaio in massello riempito con una struttura alveolare a nido d’ape. Questa struttura è rivestita da un pannello di fibra a media densità composto da piccole particelle di legno o da compensato.

Il rivestimento finale fa la differenza: se realizzato in legno nobile siamo di fronte a una porta in legno tamburato, altrimenti sarà rivestita con il laminato (in questo caso si parla di porte in laminato).

Ad ognuno la sua essenza

Quali sono le essenze lignee più utilizzate nelle porte interne?

Il noce è il più pregiato, è un legno non molto duro ma resistente e durevole, non particolarmente adatto ad ambienti umidi e, dunque, utilizzato per lo più per gli interni.

Il rovere è un legno molto duro e permette di realizzare una porta dal caratteristico colore chiaro – verniciabile in qualunque tonalità - resistente alle deformazioni e agli urti.

Il ciliegio è molto indicato come legno da interni: è ottimo come essenza per le porte interne, per un serramento resistente e duraturo, dalla caratteristica colorazione rossastra.

Il wengè è un legno molto duro e compatto per porte interne non solo bellissime e caratteristiche ma molto resistenti e durevoli.

Vista la disponibilità di opzioni, farsi consigliare da un esperto è il modo migliore per non commettere errori.

Tirando le somme

La scelta cromatica delle porte è un altro elemento caratterizzante dell'ambiente

Scegliere le porte interne può sembrare un compito banale, ma è un passo importante per creare un ambiente confortevole e funzionale. Doveroso prendersi il tempo necessario per valutare le opzioni disponibili e assicurarsi una scelta che rispecchi lo stile personale, le esigenze e il budget. Con un po’ di pianificazione e ricerca è possibile trovare le porte perfette che valorizzeranno i nostri interni.