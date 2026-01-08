Serrature, più sicurezza col cilindro europeo

In Italia si registra un furto ogni tre minuti. Un dato decisamente allarmante: siamo proprio sicuri che la nostra porta blindata rappresenti uno scudo adeguato ai malintenzionati?

Pensare solo alla porta blindata è però limitativo. Qualsiasi porta blindata, anche la più sicura, deve fare i conti con la qualità della serratura. Basta infatti una serratura obsoleta per metterci nei guai.

Siamo sicuri che la nostra serratura è davvero a prova di ladro?

Sostituire le serrature a doppia mappa, soprattutto se datate, con quelle a cilindro europeo rappresenta un upgrading essenziale per la sicurezza domestica, offrendo maggiore resistenza a tecniche di effrazione comuni come il grimaldello bulgaro. Questa transizione, sempre più diffusa, richiede attenzione tecnica ma porta benefici tangibili in termini di protezione e praticità.

I vantaggi principali

Le serrature a cilindro europeo sono spesso un ostacolo insuperabile

La serratura a cilindro europeo ha una fessura chiave stretta che ostacola l'inserimento di grimaldelli come la chiave bulgara che rappresenta il nemico principale delle serrature a doppia mappa. Inoltre , include protezioni anti-picking per bloccare l'apertura con attrezzi sottili. Questa caratteristica eleva la difficoltà di scasso silenzioso, rendendo l'operazione più lunga e rischiosa per i ladri.

La serratura a cilindro europeo ha anche meccanismi anti-bumping (contro urti con chiavi modificate), anti-trapano con piastre in acciaio temprato e anti-snap per prevenire la rottura del cilindro. Certificazioni EN 1303 (classe 3+) garantiscono test di laboratorio su durabilità e resistenza meccanica, assenti nelle vecchie serrature a doppia mappa.

​Le chiavi brevettate delle serrature a cilindro europeo richiedono una tessera proprietaria per l’eventuale duplicazione delle chiavi, limitando così il rischio di accessi non autorizzati e riducendo furti per copie illegali. In abbinamento a defender magnetici, il cilindro europeo contrasta l’attacco con decoder come il «Topolino», un attrezzo di scasso temibile.

Procedura di sostituzione

Per ogni intervento sulle serrature si deve ricorrere ad un tecnico specializzato

L'operazione ha generalmente una durata di 2-4 ore e inizia rimuovendo maniglia, spioncino, pannello interno e viti della vecchia serratura per estrarla senza danni. Si misura poi il foro per il nuovo cilindro, forandolo con trapano e fresa (usando dima per precisione), si installa la cassa serratura compatibile, si inserisce il cilindro europeo con defender protettivo e si riavvita tutto. Infine, si collauda il movimento delle chiavi da entrambi i lati e si rimontano maniglia e pannello. Tutto questo va affidato ad un tecnico esperto.

Gli specialisti

A Brescia, Monfort Artigiana offre da 40 anni servizi di vendita, posa porte blindate, porte interne, inferriate, tapparelle blindate, cancelli fissi e riducibili, sostituzione serrature, serrature elettroniche, defender magnetici.

La ditta si occupa inoltre di rivestimenti esterni per portoncini e porte blindate in alluminio, Pvc e vetroresina, e ancora grate di sicurezza, cancelli, inferriate, tapparelle blindate e porte interne.