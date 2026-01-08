Serrature, più sicurezza col cilindro europeo
In Italia si registra un furto ogni tre minuti. Un dato decisamente allarmante: siamo proprio sicuri che la nostra porta blindata rappresenti uno scudo adeguato ai malintenzionati?
Pensare solo alla porta blindata è però limitativo. Qualsiasi porta blindata, anche la più sicura, deve fare i conti con la qualità della serratura. Basta infatti una serratura obsoleta per metterci nei guai.
Sostituire le serrature a doppia mappa, soprattutto se datate, con quelle a cilindro europeo rappresenta un upgrading essenziale per la sicurezza domestica, offrendo maggiore resistenza a tecniche di effrazione comuni come il grimaldello bulgaro. Questa transizione, sempre più diffusa, richiede attenzione tecnica ma porta benefici tangibili in termini di protezione e praticità.
I vantaggi principali
La serratura a cilindro europeo ha una fessura chiave stretta che ostacola l'inserimento di grimaldelli come la chiave bulgara che rappresenta il nemico principale delle serrature a doppia mappa. Inoltre , include protezioni anti-picking per bloccare l'apertura con attrezzi sottili. Questa caratteristica eleva la difficoltà di scasso silenzioso, rendendo l'operazione più lunga e rischiosa per i ladri.
La serratura a cilindro europeo ha anche meccanismi anti-bumping (contro urti con chiavi modificate), anti-trapano con piastre in acciaio temprato e anti-snap per prevenire la rottura del cilindro. Certificazioni EN 1303 (classe 3+) garantiscono test di laboratorio su durabilità e resistenza meccanica, assenti nelle vecchie serrature a doppia mappa.
Le chiavi brevettate delle serrature a cilindro europeo richiedono una tessera proprietaria per l’eventuale duplicazione delle chiavi, limitando così il rischio di accessi non autorizzati e riducendo furti per copie illegali. In abbinamento a defender magnetici, il cilindro europeo contrasta l’attacco con decoder come il «Topolino», un attrezzo di scasso temibile.
Procedura di sostituzione
L'operazione ha generalmente una durata di 2-4 ore e inizia rimuovendo maniglia, spioncino, pannello interno e viti della vecchia serratura per estrarla senza danni. Si misura poi il foro per il nuovo cilindro, forandolo con trapano e fresa (usando dima per precisione), si installa la cassa serratura compatibile, si inserisce il cilindro europeo con defender protettivo e si riavvita tutto. Infine, si collauda il movimento delle chiavi da entrambi i lati e si rimontano maniglia e pannello. Tutto questo va affidato ad un tecnico esperto.
Gli specialisti
A Brescia, Monfort Artigiana offre da 40 anni servizi di vendita, posa porte blindate, porte interne, inferriate, tapparelle blindate, cancelli fissi e riducibili, sostituzione serrature, serrature elettroniche, defender magnetici.
La ditta si occupa inoltre di rivestimenti esterni per portoncini e porte blindate in alluminio, Pvc e vetroresina, e ancora grate di sicurezza, cancelli, inferriate, tapparelle blindate e porte interne.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Economia & Lavoro
Storie e notizie di aziende, startup, imprese, ma anche di lavoro e opportunità di impiego a Brescia e dintorni.