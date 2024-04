Serramenti: legno e alluminio, matrimonio di interesse

Il settore dei serramenti a destinazione residenziale è sempre più dinamico. Da tempo le aziende specializzate stanno sviluppando prodotti realizzati con materiali alternativi al solo legno, alla ricerca delle migliori prestazioni, della competitività nel rapporto tra prestazioni e prezzo, di soluzioni innovative.

Tra le infinite soluzioni proposte dagli esperti c’è il serramento realizzato con l’accoppiamento di due diversi materiali: obiettivo sfruttare e valorizzare le migliori caratteristiche mettendole in simbiosi.

Due materiali con caratteristiche diverse che si possono completare nelle prestazioni sono legno e alluminio.

Due le opportunità da valutare

Nel primo caso il legno è dominante, nel secondo spazio all'alluminio

Sono due le opportunità di accoppiamento dei materiali quando si parla di finestre.

Una finestra in alluminio-legno è formata da un serramento in alluminio al quale viene applicato un rivestimento di legno sulla facciata interna. Questa soluzione garantisce sicurezza e solidità e migliora l’aspetto estetico considerando l’innegabile "calore" del legno che si può declinare nella sue varie essenze.

Nella finestra in legno-alluminio, invece, ci si riferisce ad un serramento in legno al quale viene applicato un rivestimento in alluminio sulla facciata esterna. Così facendo aumenta la sicurezza anti effrazione e si protegge la struttura in legno dalle intemperie, dagli agenti atmosferici e dall’inquinamento riducendo la manutenzione ai minimi termini.

L’isolamento è privilegiato

Accoppiare due materiali significa amplificarne i pregi

Nelle due diverse tipologie di serramenti cambiano anche le prestazioni.

Il legno è, per sua natura, un ottimo materiale isolante e, per questo, le finestre in legno-alluminio sono altamente performanti sotto l’aspetto dell’isolamento.

Nelle finestre alluminio-legno, invece, il fattore isolamento è affidato al “taglio termico”, ovvero dell’inserimento di un particolare in termoplastica a bassa conducibilità termica all’interno di una camera ricavata tra i due profili. Questa soluzione risolve il problema dei ponti termici, ovvero il flusso di calore tra l’ambiente interno e quello esterno o viceversa. Questo, però, fa anche aumentare il costo del serramento.