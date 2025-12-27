Giornale di Brescia
Rivestimenti outdoor a prova d’inverno

Pavimentazioni ingelive, ecco i materiali che valorizzano gli spazi anche nella stagione più fredda
Il gelo è uno dei nemici dei rivestimenti outdoor
AA

In inverno pavimenti e rivestimenti sono sottoposti a uno stress particolare: freddo, umidità, gelo e sbalzi termici possono compromettere la durata delle superfici, soprattutto negli spazi esterni ma anche negli ingressi e nelle zone di passaggio. Per questo la scelta di materiali ingelivi è fondamentale non solo per l’estetica, ma anche per la sicurezza e la manutenzione della casa.

Le pietre naturali

Il granito è ideale per terrazze, scale e vialetti
Tra le soluzioni più affidabili ci sono le pietre naturali, da sempre apprezzate per la loro resistenza. Il granito, compatto e poco poroso, è ideale per terrazze, scale e vialetti, perché non teme il gelo e mantiene inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

L'ardesia è apprezzata nella finitura di ingressi, porticati e rivestimenti vari
L’ardesia, con la sua superficie naturalmente antiscivolo e i toni scuri ed eleganti, è spesso utilizzata per ingressi, porticati e rivestimenti, dove contribuisce a creare un’atmosfera accogliente anche nei mesi più freddi. Molto diffuse anche la pietra di Luserna e il porfido, materiali tradizionali che garantiscono ottime prestazioni contro il gelo e un aspetto naturale e materico.

Gli “industriali”

Accanto alla pietra, trovano da sempre spazio i materiali di produzione industriale, capaci di offrire elevate prestazioni tecniche e grande libertà progettuale. Il gres porcellanato per esterni è tra i più scelti: non assorbe acqua, resiste ai cicli di gelo e disgelo ed è disponibile in versioni antiscivolo con finiture che riproducono fedelmente pietra, cemento o legno.

Il klinker non teme confronti quando c'è da resistere agli agenti atmosferici
Anche klinker e lastre in calcestruzzo prefabbricato rappresentano soluzioni pratiche e durevoli, particolarmente adatte agli spazi all’aperto della casa.

I consigli pratici

Ecco alcuni consigli pratici per scegliere e mantenere le pavimentazioni.

Verificare l’assorbimento d’acqua: per gli esterni è preferibile scegliere materiali con assorbimento molto basso, così da ridurre il rischio di crepe e distacchi causati dal gelo.

Curare la posa: un sottofondo ben drenato e giunti corretti permettono all’acqua di defluire ed evitano danni nel tempo.

Attenzione alla superficie: in inverno la sicurezza è essenziale; meglio optare per finiture antiscivolo, soprattutto su terrazze, scale e ingressi.

Proteggere la pietra naturale: trattamenti idrorepellenti e antimacchia aiutano a preservare l’aspetto originale e facilitano la pulizia.

Manutenzione regolare: rimuovere foglie, neve e ristagni d’acqua contribuisce a prolungare la vita delle superfici.

Scegliere pavimentazioni ingelive significa investire in materiali che uniscono funzionalità ed estetica, capaci di affrontare l’inverno senza rinunciare al comfort e al valore della casa.

Gli specialisti

Cave Rottini (www.caverottinibrescia.it) è attivo nel settore dei calcestruzzi preconfezionati dal 1960. La ditta è specializzata in fornitura di inerti, calcestruzzi preconfezionati, pavimenti industriali, pompaggi in elevazione, scavi in genere.

La ditta è specializzata anche nella produzione e posa in opera di pavimentazioni in cemento stampato, industriali e civili, per piccole, medie e grandi superfici.

Cave Rottini dispone inoltre di un impianto autorizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi. La continua fase di evoluzione e gli aggiornamenti sono mirati alla soddisfazione del cliente.

