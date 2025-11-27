Giornale di Brescia
Portoncino di casa, una scelta importante

È una garanzia di sicurezza ma non si deve dimenticare l'aspetto estetico
La scelta del portoncino di casa è un passo importante per garantire sicurezza, comfort e stile all’ingresso domestico. Tra funzionalità ed estetica, i fattori da considerare sono molteplici e determinano la giusta soluzione per ogni abitazione.

Sicurezza prima di tutto

Il portoncino rappresenta il primo baluardo contro effrazioni e intrusioni. È fondamentale scegliere modelli dotati di serrature di sicurezza certificate, con punti di chiusura multipli e materiali resistenti come acciaio o alluminio di alta qualità. Inoltre, è consigliabile valutare la presenza di dispositivi anti-intrusione e sistemi di controllo accessi integrati.

Il portoncino deve avere caratteristiche tecniche peculiari
Materiali e durabilità

Tra le opzioni più diffuse troviamo legno, alluminio, Pvc e acciaio. Il legno è apprezzato per l’estetica e l’isolamento, ma richiede manutenzione regolare. L’alluminio offre leggerezza, resistenza agli agenti atmosferici e un ottimo isolamento termico. Il Pvc è economico e facile da mantenere, mentre l’acciaio garantisce la massima sicurezza e durabilità, spesso abbinata anche a isolamento termico e acustico.

Isolamento termico e acustico

Un buon portoncino deve proteggere dagli sbalzi termici e dai rumori esterni. La scelta di modelli con doppio vetro, guarnizioni efficaci e pannelli isolanti è fondamentale per migliorare il comfort interno e ridurre i consumi energetici.

Come scegliere

La scelta del portoncino non deve essere casuale.

Mai come in questa situazione affidarsi agli esperti garantisce di non commettere errori che ci lascerebbero insoddisfatti, magari facendoci spendere denari inutilmente.

Alcos Serramenti progetta, produce e posa in opera serramenti - rigorosamente made in Italy - in alluminio e Pvc, serramenti in legno/alluminio; produce e commercializza inoltre pensiline, porte, portoni, cancelli, inferriate e scale. A loro ci siamo rivolti per avere le informazioni che ci hanno permesso di realizzare questo articolo.

Tra l’altro, l’azienda di Bovezzo ha realizzato un configuratore che consente di mettere “virtualmente in opera” il portoncino di casa.

Grazie al configuratore il portoncino si può inserire nella parete di casa e avere un riscontro dell’esito della scelta, seppur virtuale.

