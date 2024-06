Pavimenti, ecco i tre assi nella manica

L’estate, con le giornate più luminose e la possibilità di spalancare le finestre, è il momento ideale per rinnovare casa.

Tra i lavori adatti alla bella stagione ci sono le ristrutturazioni, soprattutto gli interventi di tinteggiatura e di sostituzione dei pavimenti. In questo spazio ci dedichiamo ai pavimenti e a tre materiali che stanno raccogliendo parecchi consensi anche nel Bresciano: il classico parquet in legno, il laminato e l’Spc/Pvc.

Spc/Pvc (Stone Polymer Composite)

Questo pavimento ha un nucleo di pietra calcarea combinato con polvere di Pvc

Per Spc si intende lo Stone Polymer Composite, ovvero un pavimento con un nucleo di pietra calcarea (Lime Stone o carbonato di calcio) combinato con polvere di Pvc – cloruro di polivinile, materiale termoplastico ricavato solo da materie prime naturali – e uno stabilizzatore.

L’Spc/Pvc rappresenta una scelta moderna e versatile che piace per la resistenza all’acqua, la facilità di installazione, l’ampia varietà di design disponibile, i costi contenuti.

Tra gli svantaggi evidenziamo il minore prestigio estetico rispetto al legno, la possibilità di emissione di sostanze chimiche che ci porta a considerare e scegliere solo prodotti certificati.

Il pavimento Spc/Pvc è perfetto per cucine, bagni e ambienti umidi. Adatto anche a locali commerciali.

Laminato in PVC

Il PVC è cloruro di polivinile, un materiale termoplastico ricavato da materie prime naturali

Materiale utilizzato anche nei serramenti, il Pvc del laminato propone numerosi vantaggi: l’aspetto è simile al legno, è resistente a graffi e urti, facile da pulire, il prezzo è accessibile. Di contro segnaliamo la sensibilità all’umidità e lo scarso isolamento acustico - può risultare rumoroso senza un adeguato sottofondo -.

Il laminato è ottimo per chi desidera avere l’estetica del legno ad un costo inferiore.

Adatto a soggiorni, camere da letto e uffici.

Parquet in legno

Il parquet in legno è la soluzione naturale, accogliente e calda per gli interni di casa

Il fascino intramontabile del legno è sempre sinonimo di eleganza e calore.

I vantaggi sono: estetica naturale e unica, ottimo isolamento termico, longevità.

Tra gli svantaggi citiamo: costi elevati, manutenzione periodica, sensibilità all’umidità e ai graffi.

Il parquet in legno è ideale per chi cerca un ambiente accogliente e raffinato. Ottimo per soggiorni e camere da letto.

Le tendenze 2024

Per l’estate 2024, le tendenze vedono un aumento della richiesta di pavimenti ecosostenibili e certificati. Il legno certificato Fsc, il Pvc riciclato e i laminati a basse emissioni di formaldeide sono in cima alle preferenze dei consumatori.

Anche i colori naturali e le finiture opache sono molto in voga, così come i formati grandi che donano continuità visiva agli ambienti.

I consigli pratici per la scelta

Qualsiasi materiale scegliate la qualità della posa è il valore aggiunto

Valutate attentamente il vostro budget: ogni materiale ha un range di prezzo diverso.

Considerate il vostro stile di vita e le esigenze familiari. Ad esempio, in presenza di bambini o animali domestici, potrebbe essere preferibile un pavimento resistente come l’Spc/ Pvc o il laminato.

Pensate all’estetica e all’uso di ogni stanza. Un pavimento in legno può valorizzare un soggiorno, mentre il Pvc è ideale per un bagno.

Scegliere il pavimento giusto è una decisione importante che influenzerà l’aspetto e la funzionalità della vostra casa per anni.

Nella vastità delle proposte, informarsi sulle caratteristiche dei vari materiali e sulle ultime tendenze può certamente aiutare a fare una scelta consapevole e soddisfacente.