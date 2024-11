Non solo spazio di servizio, ora il bagno fa tendenza

Il bagno fa tendenza. Non più uno spazio di servizio, ma un luogo dove funzionalità e stile si fondono, come stanno dimostrando le tendenze degli ultimi mesi.

Il 2024 si è proposto come un anno di innovazione e rinnovamento per l’arredo bagno, con tendenze che hanno enfatizzato il comfort, la sostenibilità e il design elegante. Ecco una panoramica delle principali tendenze che hanno definito e definiranno, nel prossimo futuro, lo spazio-bagno.

Design e funzionalità

Il bagno è uno spazio dove si fondono stile, creatività e tecnologia

Va bene lo stile, ma la tecnologia deve essere al servizio della comodità.

La doccia a filo pavimento elimina le barriere e allarga gli spazi

Partiamo dunque il nostro viaggio nel mondo del bagno dalle docce a filo pavimento, soluzioni minimaliste che guadagnano popolarità grazie all’eleganza e all’accessibilità. Eliminano le barriere creando un flusso continuo tra il pavimento e la zona doccia, aumentando la percezione di spazio e di sicurezza.

La vasca da bagno è stata completamente reinterpretata

Per quanto riguarda le vasche, ecco le vasche da bagno autoportanti. Considerate vere e proprie opere d'arte, queste vasche offrono libertà di design e diventano punti focali nei bagni, conferendo un tocco di lusso.

Nel settore arredamento vengono premiati i mobili sospesi. Ideali per ottimizzare lo spazio, questi mobili creano un effetto di leggerezza visiva e facilitano la pulizia, rendendo il bagno più funzionale.

Colori e materiali

Il blu aggiunge profondità e carattere all'ambiente

Immergiamoci nel mondo dei colori e dei materiali.

In bagno piacciono le tonalità terrose come ocra, terracotta, beige e marrone chiaro. Colori caldi come il verde salvia e il blu marino aggiungono profondità e carattere all'ambiente.

Dopo un periodo di stasi, rosa cipria, azzurro cielo e verde salvia sono tornati nella hit delle preferenze creando atmosfere romantiche e delicate. Questi colori possono essere combinati con tonalità neutre per un look raffinato.

Sostenibilità

La sostenibilità è al centro delle nuove tendenze. I materiali ecologici come legno riciclato, bambù e vetro riciclato sono sempre più comuni. Inoltre, i prodotti progettati per ridurre il consumo d'acqua, come i wc a risparmio idrico e le superfici anti impronta, evidenziano l’impegno verso pratiche più responsabili.

Illuminazione intelligente

L’illuminazione smart sta emergendo come una delle innovazioni più richieste. Sistemi di illuminazione regolabili possono adattarsi ai diversi momenti della giornata, migliorando sia l’atmosfera che la funzionalità del bagno. La possibilità di controllare l’illuminazione tramite app offre un ulteriore livello di personalizzazione.

