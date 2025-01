Nel 2025 addio alle detrazioni fiscali per le caldaie a gas

L’obiettivo della direttiva Case Green è ridurre l'impatto ambientale degli edifici anche attraverso e l'eliminazione graduale delle caldaie alimentate da combustibili fossili.

La ricaduta sui bonus fiscali in vigore fino al 31 dicembre è chiara: stop agli incentivi per l’adozione di caldaie a combustibili fossili a partire dall’1 gennaio 2025. Non saranno dunque più disponibili gli incentivi fiscali per l'acquisto e l'installazione di caldaie a gas. Questo include la cessazione dell'ecobonus, che fino al 31 dicembre scorso ha permesso detrazioni fino al 65% per la sostituzione di caldaie a condensazione di classe A.

Il nuovo corso

Nonostante la fine degli incentivi per le caldaie a gas, quest’anno c’è la possibilità di ottenere agevolazioni per gli impianti ibridi, che combinano una caldaia a gas con tecnologie rinnovabili come pompe di calore o pannelli solari. Questi sistemi possono beneficiare delle detrazioni fiscali, purché dimostrino un uso significativo di energia rinnovabile.

I bonus disponibili

Le caldaie di vecchia generazione non hanno un'anima "green"

Fino al 31 dicembre 2025, le agevolazioni fiscali rimaste in vigore si concentreranno su:

bonus ristrutturazione: detrazione del 50% per la sostituzione di caldaie ad alta efficienza (classe A) e interventi di manutenzione straordinaria che migliorano l'efficienza energetica;

detrazione del 50% per la sostituzione di caldaie ad alta efficienza (classe A) e interventi di manutenzione straordinaria che migliorano l'efficienza energetica; superbonus: ridotto al 65% per interventi che coinvolgono sistemi ibridi, ma solo se questi lavori sono parte di un progetto più ampio di riqualificazione energetica dell'edificio.

I requisiti

Per capire quali sono i requisiti per accedere ai bonus è utile una consulenza tecnica

Per beneficiare delle detrazioni nel 2025, è necessario rispettare alcuni requisiti:

la caldaia deve essere almeno di classe A ;

; è consigliato installare sistemi di termoregolazione avanzati ;

; gli interventi devono contribuire a un miglioramento dell'efficienza energetica dell'immobile.

In sintesi, il 2025 segna un cambiamento significativo nella politica italiana riguardante le caldaie a gas, con un forte orientamento verso soluzioni più sostenibili e rispettose dell'ambiente. Gli incentivi disponibili saranno limitati ai sistemi che integrano fonti rinnovabili, riflettendo una transizione verso un futuro energetico più pulito.