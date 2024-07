Materiali a basse emissioni, ovvero comfort e benessere

In un mondo sempre più attento all'ambiente e alla qualità della vita, FederlegnoArredo ha scelto di porre in primo piano il benessere abitativo, mettendo a sistema i punti di forza del settore ed evidenziando come il legno e i prodotti di alta qualità possano migliorare le nostre abitazioni, rendendole più sostenibili e confortevoli.

Questo il tema centrale del convegno “Sostenibilità; comfort e benessere abitativo” , organizzato venerdì 5 luglio a Mestre dalle associazioni che all'interno della Federazione rappresentano i settori del legno, dei pannelli, degli imballaggi e delle finiture per interni come porte, finestre e pavimenti di legno. Il legno rappresenta infatti non solo una scelta ecologica a basso impatto ambientale, ma un passo importante verso il miglioramento del benessere e della qualità della vita nelle nostre case e comunità.

Materiali sostenibili e naturali apportano benessere a lungo termine , inteso nella sua più ampia accettazione: energetica, acustica, termica e ambientale.

Ad esempio, l'uso di materiali a basse emissioni è fondamentale per la qualità dell'aria che respiriamo , riducendo l'affaticamento e problemi respiratori come allergie e asma.

L'illuminazione naturale , garantita da finestre ben progettate, è essenziale per la regolazione del ritmo circadiano , contribuendo a migliorare l'umore e la qualità del sonno. Anche un adeguato comfort termico e acustico contribuisce a ridurre lo stress e l'insorgenza di malattie autoimmuni, promuovendo un ambiente domestico tranquillo e confortevole.

Negli ultimi anni, la qualità dell'aria domestica è diventata un argomento di crescente interesse , soprattutto in considerazione del tempo che trascorriamo all'interno delle nostre abitazioni. Un aspetto cruciale per mantenere sano un ambiente domestico è l'uso di materiali a basse emissioni . Questi materiali sono progettati per rilasciare quantità minime di sostanze chimiche nocive, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria interna. Ma perché è così importante e quali sono i vantaggi di optare per questi materiali?

Le sostanze inquinanti negli ambienti domestici

La formaldeide è uno dei nemici della nostra salute in casa

Gli ambienti interni possono essere inquinati da una varietà di sostanze chimiche. Tra i più comuni ci sono i composti organici volatili (VOC) , la formaldeide e altri agenti inquinanti rilasciati da vernici, mobili, tappeti e materiali da costruzione. Questi inquinanti possono causare una serie di problemi di salute, tra cui mal di testa, irritazioni oculari e respiratorie, allergie e, nei casi più gravi, patologie croniche come l'asma.

I materiali a basse emissioni

I materiali a basse emissioni sono prodotti progettati per rilasciare quantità molto basse di COV e altre sostanze nocive. Questi materiali sono spesso certificati da enti indipendenti che ne garantiscono la sicurezza e l'efficacia. Alcuni esempi includono vernici ecologiche, pavimenti in legno certificato, mobili realizzati senza l'uso di formaldeide e tessuti naturali privi di trattamenti chimici aggressivi.

Vantaggi per la salute

L'utilizzo di materiali a basse emissioni può avere un impatto significativo sulla salute degli abitanti della casa. Riducendo l'esposizione a sostanze chimiche nocive, si può prevenire una serie di problemi di salute a breve e lungo termine . Questo è particolarmente importante per le persone vulnerabili come bambini, anziani e individui con problemi respiratori o allergie.

Benefici ambientali

I materiali a basse emissioni sono spesso i più sostenibili

Oltre ai vantaggi per la salute, i materiali a basse emissioni sono spesso più sostenibili dal punto di vista ambientale. La loro produzione tende a richiedere meno risorse e a generare meno inquinamento. Inoltre, molti di questi materiali sono riciclabili o biodegradabili, riducendo così l'impatto ambientale complessivo.

Come scegliere materiali a basse emissioni

Gli inquinanti si possono nascondere in ogni materiale

Quando si rinnova una casa o si acquistano nuovi arredi, è fondamentale prestare attenzione alle etichette e alle certificazioni . Ad esempio, il marchio Ecolabel dell'Unione Europea indica che il prodotto è stato testato e verificato per le sue basse emissioni di sostanze nocive.