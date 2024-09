Marmo, la materia oltre i confini del tempo

Dal 24 al 27 settembre Veronafiere è la capitale mondiale del marmo e della pietra naturale grazie a Marmomac, la manifestazione di riferimento per l’industria di settore dove il made in Italy ha una rilevanza internazionale.

Proprio attingendo alla cultura del marmo che sta a cuore all’evento internazionale andiamo alla scoperta di questo materiale immortale. Con le sue caratteristiche uniche e il suo fulgore, il marmo ha incantato gli antichi greci e romani, e persino gli antichi popoli della Mesopotamia.

Non è un caso che un’infinità di monumenti ed edifici nell’antichità siano stati interamente realizzati in marmo, e sono tuttora presenti nelle nostre città, nei luoghi di culto o nelle residenze più raffinate, conservando quasi perfettamente la loro bellezza originaria. Nonostante la sua antichissima storia, il marmo non ha perso il suo fascino, diventando oggi uno dei materiali più apprezzati e utilizzati per l’arredamento di edifici privati e pubblici. Sulla base della composizione, della provenienza e delle particolarità cromatiche, è possibile individuare numerose tipologie di marmo, ognuna simbolo di una diversa interpretazione di eleganza e fascino.

Le principali tipologie

Il marmo si classifica in base alla sua composizione

Le diverse tipologie di marmo derivano da un complesso processo di metamorfosi e ricristallizzazione delle rocce che lo compongono ed è possibile classificare i principali tipi di marmo sulla base della loro composizione:

Marmi calcarei cristallini: sono caratterizzati dalla presenza di cristalli di grandi dimensioni e dall’assenza di impurità. Hanno un aspetto che ricorda lo zucchero cristallizzato e presentano cristalli dovuti a precipitazione per sovrasaturazione delle soluzioni.

Marmi calcarei criptocristallini: sono caratterizzati da una struttura cristallina meno definita rispetto ai marmi calcari cristallini e dalla presenza di fossili variopinti responsabili delle diverse colorazioni.

Marmi clastici: si presentano sotto forma di piccoli accumuli nelle rocce, nei fossili cementati e in materiali calcarei o silicei.

Marmi serpentinosi: sono conosciuti anche come “marmi verdi di Prato” devono la loro denominazione alla rocca da cui hanno origine, il serpentino. Oltre al verde, possono assumere tonalità più scure, tendenti al blu e il giallo.

Un altro importante criterio di classificazione del marmo è relativo alla provenienza. Il marmo viene cavato in diversa misura in tutti e cinque i continenti.

Dove viene particolarmente utilizzato il marmo nelle abitazioni?

Il bagno

Il marmo conferisce al bagno un aspetto ricercato, unico ed elegante

Il bagno è sempre più quello spazio della casa deputato al relax e alla cura di sé. Per questa ragione il design e la cura dell’estetica sono diventati i due principali punti di riferimento nella progettazione dei bagni.

In questo scenario il marmo ha assunto un ruolo centrale, conferendo ai bagni un aspetto unico ed elegante, e creando un’atmosfera in grado di restituire benessere e serenità.

Il marmo viene utilizzato maggiormente nella realizzazione di rivestimenti e pavimenti, elementi strutturali ideali per esaltare e mettere in evidenza le sfumature e le variazioni cromatiche di questa pietra. Sempre più frequente è anche la realizzazione in marmo dei sanitari, soprattutto lavabi, docce e vasche, creando talvolta dei forti contrasti con tutti gli altri elementi del bagno.

Il pavimento

Le pavimentazioni in marmo possono essere utilizzate in qualsiasi stanza della casa

I pavimenti in marmo sono stati storicamente utilizzati per la decorazione di importanti edifici pubblici, privati e istituzionali. Oggi questa tipologia di pavimentazione ha trovato largo impiego anche nelle abitazioni private: il marmo è un materiale estremamente curato, gradevole al tatto e alla vista e piacevole anche per camminarci a piedi nudi.

Le pavimentazioni in marmo possono essere utilizzate in qualsiasi stanza della casa: dalla zona living alla zona notte, dalla cucina ai bagni, conferendo all’intera abitazione una percezione di lusso, ricercatezza ed eleganza.

Una delle ragioni per cui il marmo viene ampiamente utilizzato per le pavimentazioni è legata alla sua capacità di riflettere la luce, caratteristica fondamentale per accentuare la luminosità degli ambienti.

La scala

La scala in marmo valorizza qualsiasi contesto architettonico

La bellezza e la versatilità d’utilizzo rendono il marmo un materiale ideale per la realizzazione di scale per interni, sia in contesti domestici, ma anche commerciali e industriali.

La scala è quell’elemento strutturale che conduce all’interno di un determinato appartamento o area di un edificio: realizzarla in marmo significa valorizzare ed esaltare ulteriormente la bellezza di questi ambienti.

Le diverse tipologie di marmo e le loro infinite combinazioni cromatiche, rendono questo materiale facile da abbinare alle caratteristiche di qualsiasi struttura, riuscendo anche a valorizzare ambienti meno formali, senza però rinunciare all’atmosfera accogliente e famigliare che li contraddistingue.