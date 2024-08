Manutenzione dei serramenti, ecco i consigli degli esperti

Con il trascorrere del tempo gli infissi subiscono un naturale processo di invecchiamento . Inoltre, l'esposizione agli agenti atmosferici e alla polvere intacca i componenti del serramento compromettendone la funzionalità.

Spifferi e malfunzionamenti sono sintomi del serramento danneggiato

Spifferi noiosi e ante che non chiudono completamente sono due dei segnali che il serramento non è più in perfetta forma.

Effettuando un controllo periodico e una corretta manutenzione dei serramenti rallenteremo i danni dell'usura. Un serramento pulito e controllato durerà più a lungo e ci permetterà di risparmiare su un'eventuale sostituzione degli infissi di casa.

Porte e finestre trascurate possono anche perdere la loro efficacia isolante con conseguente aumento delle spese di riscaldamento e maggiore stress dovuto al minore isolamento anche acustico.

La guida del professionista

Vediamo come effettuare una manutenzione ordinaria degli infissi. Si tratta di interventi adatti a tutte le tipologie di serramento e ai tipi di materiale con i quali sono o costruiti.

La cadenza delle operazioni prevede: pulizia; verifica di eventuali malfunzionamenti; protezione/nutrimento del materiale .

Gli interventi di pulizia

La finestra in legno richiede più manutenzione rispetto ad altri materiali

Rappresenta il primo passaggio delle nostre attività ordinarie di manutenzione dei serramenti. La pulizia degli infissi è utile anche nel caso dei prodotti in alluminio o Pvc, non solo, quindi, in legno.

Con la pulizia si eliminano lo smog, la polvere o ogni altro residuo di sporco o tracce di animali e insetti che si è accumulato nel corso del tempo. Questi residui si depositano sugli infissi esterni rovinando la vernice e corrodendo i componenti.

Per procedere è sufficiente armarci di un paio di guanti monouso, spugna e panno in microfibra, acqua tiepida e detersivo neutro . Fate attenzione a evitare detersivi troppo aggressivi, alcol o ammoniaca oppure prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare le superfici.

Procediamo a pulire sia il lato esterno che quello interno del serramento senza dimenticare il telaio e le guarnizioni. Possiamo anche pulire le asole di drenaggio con un pennello. È meglio intervenire quando l'infisso non è esposto alla luce diretta del sole e quando il clima non è eccessivamente freddo.

La verifica dei malfunzionamenti

La ferramenta della finestra è il fulcro del buon funzionamento

Già durante la fase di pulizia è possibile procedere con il controllo dei componenti per accertarsi che non sia in atto un malfunzionamento.

Facciamo attenzione che la vernice sia ancora in buono stato, che le guarnizioni siano elastiche e prive di crepe, che cardini e cerniere scorrano senza intoppi. Controlliamo che i punti di drenaggio non siano otturati. Se riscontriamo uno di questi problemi o un altro importante malfunzionamento durante il controllo è necessario intervenire con la manutenzione straordinaria dell'infisso da affidare a un professionista nell'installazione dei serramenti.

Protezione e nutrimento del serramento

Quando ci siamo assicurazioni dell'integrità della struttura dei serramenti, possiamo passare alla terza fase della manutenzione ordinaria. Quella della protezione è un'operazione più specifica: dobbiamo innanzitutto dotarci di particolari prodotti rigeneranti e idrorepellenti adatti al tipo di materiale del serramento .

L'utilizzo di questo prodotti serve a rendere l'infisso meno soggetto all'azione degli agenti atmosferici. Per la protezione della vernice è anche opportuno trattarla con olio rigenerante, questo prodotto si applica con un panno sulla superficie asciutta e pulita.

Sulle guarnizioni utilizzeremo prodotti appositi che ne manterranno l'elasticità.

Lubrificare le parti mobili del serramento è un altro modo per proteggerlo e garantirne il corretto funzionamento. Lubrificare cerniere e parti mobili con uno spray a base di vaselina o con grasso al litio resistente all'acqua evita l'ossidazione. Si deve evitare l'utilizzo di olii che contengono acido o resine.

Esistono poi interventi specifici a seconda del tipo di materiale del serramento: gli infissi in legno richiederanno una cura maggiore, magari il rinfresco della verniciatura; gli infissi in Pvc al contrario necessiteranno solo della pulizia e del controllo delle guarnizioni.

I tempi di manutenzione