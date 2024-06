Lo spazio domestico è a misura di millenials

Nelle nuove generazioni di consumatori, ad oggi realtà numericamente non trascurabile, emergono esigenze e valori che riflettono un diverso modo di concepire lo spazio domestico, dove l'abitazione non è più vissuta solo come il luogo privato dedicato al riposo e alla famiglia, ma assume anche una funzione lavorativa con la conseguenza di dover ripensare alla progettazione degli spazi domestici.

L’eco-sostenibilità è un diktat

Piacciono i materiali sostenibili, gli spazi multifunzione e le soluzioni domotiche della casa intelligente

I nuovi trend di arredo tra i millennials si caratterizzano per l'accentuata sensibilità verso il tema della green economy che si concretizza nella scelta di materiali eco-sostenibili, nella necessità di spazi multifunzione e nella propensione a investire per la realizzazione di una casa intelligente dotata di tecnologia domotica, funzionale alla riduzione dei consumi e degli sprechi energetici e ricca di innovazione, in grado di unire il comfort ad una maggiore sicurezza. Pareti parzialmente aperte, camini bifacciali, sistemi modulari o soppalchi sono alcune delle soluzioni maggiormente utilizzate per separare gli ambienti e progettare spazi flessibili.

La personalizzazione

Si mescolando stili dal sapore minimalista o boho chic a ispirazioni mood industrial

Le case delle nuove generazioni sono personalizzate in ogni dettaglio e caratterizzate dalla ricerca di una estetica imperfetta ottenuta attraverso la scelta di elementi d'arredo dalla forte identità, che mescolando stili dal sapore minimalista o boho chic ad accenti dal mood industrial con superfici cromate e metalliche, creano ambienti mix&match raffinati e di grande impatto visivo.

Un'altra soluzione sempre più spesso adottata anche nelle scelte d'arredo delle nuove generazioni, è quella di preferire ambienti che dall'interno proseguono verso l'esterno, scelta che, annullando le divisioni consente di dilatare gli spazi rendendoli visivamente più ampi e incrementarne la praticità e il comfort in ogni stagione dell'anno.

Un materiale vincente

Il gres porcellanato è uno dei materiali che accoglie le istanze tra indoor e outdoor

Anche la scelta dei materiali non è mai casuale.

Grazie a duttilità, versatilità progettuale, durabilità, performance tecniche e ad una vasta gamma di superfici, formati e spessori, il gres porcellanato ha superato i tradizionali ambiti applicativi legati al suo utilizzo come rivestimento a pavimento e a parete. Sono un esempio le lastre ceramiche di Casalgrande Padana.

Insieme a mobili, accessori e tendaggi, si trasformano in un vero e proprio complemento d'arredo per fare da sfondo a una libreria, rivestire pareti e porte a filo muro, ricoprire piani verticali, inclinati o ad andamento curvilineo, un'intera parete o una sola porzione di essa, incontrando le esigenze e i gusti di una nuova generazione di consumatori desiderosi di arredi e soluzioni custom made.

L'evoluzione tecnologica e la disponibilità di lastre in grandi formati (60x120 cm, 120x120 cm, 120x240 cm, 120x278 cm e 160x320 cm) con spessore di 6 mm e di 12 mm, hanno reso possibile il loro utilizzo anche in infinite soluzioni progettuali di interior design, risultando uno dei materiali più indicati anche nel rivestimento di tavoli, pensili, top, piani di lavoro e cottura, del solo backsplash o dell'intera parete.

Costituito esclusivamente da materie prime naturali il gres porcellanato di Casalgrande Padana rappresenta un materiale riciclabile, eco-sostenibile, anallergico, inalterabile nel corso del tempo, inassorbente ignifugo, facile da pulire e grazie al trattamento Bios Antibacterial® (ottenibile su richiesta), in grado di eliminare al 99% i batteri presenti sulla superfici ceramica prevenendo, inoltre, la formazione di muffe, funghi e lieviti. L'elevata resistenza ai carichi, agli sbalzi termici, agli agenti atmosferici, agli attacchi chimici, alle macchie, alla salsedine e la straordinaria resistenza all'abrasione e alla flessione, fanno di questo gres porcellanato un materiale ideale per il rivestimento di pavimenti e pareti, sia in interno che in esterno.