Legno e edilizia, un binomio vincente

Impiegato a tutto campo nel mondo dell’edilizia, il legno viene utilizzato in base alle caratteristiche specifiche di ogni essenza tanto da trovare applicazione sia nelle strutture che nell’arredo di interni o nelle aree esterne delle abitazioni, ottenendo vantaggi sia in termini di funzionalità che di estetica.

I pannelli in legno truciolare sono ampiamente utilizzati per rivestimenti e tamponature

Esistono diverse tipologie di legno utilizzate in edilizia, ognuna con caratteristiche specifiche: il legno massiccio è utilizzato per travi e strutture portanti; il legno lamellare, composto da strati incollati, offre maggiore stabilità e resistenza; i pannelli in legno sono usati per rivestimenti e tamponature esterne. Essenziale è poi l’impiego nell’industria dei mobili e dei serramenti.

Innovazione e applicazioni

L'evoluzione delle tecnologie ha ampliato le possibilità di utilizzo del legno in architettura

In ambito edile, recentemente l'industria ha visto emergere tecnologie innovative come il legno aumentato, che migliora le proprietà meccaniche del legno rendendolo ignifugo e più resistente nel tempo. Queste innovazioni hanno ampliato le possibilità di utilizzo del legno in architettura, permettendo la realizzazione di strutture più complesse e sostenibili.

Il legno è anche protagonista nella costruzione modulare, dove elementi prefabbricati possono essere assemblati rapidamente in cantiere. Questo approccio non solo riduce i tempi di costruzione ma minimizza anche gli sprechi di materiale

Infine, il legno si distingue per la flessibilità nel restauro di edifici storici. La sua capacità di adattarsi senza compromettere l'integrità strutturale rende il legno una scelta privilegiata in progetti di ristrutturazione.

Le proprietà

Il legno è apprezzato per la leggerezza, combinata con una notevole resistenza. Questa caratteristica lo rende ideale per strutture portanti come travi, colonne e pilastri, permettendo la costruzione di edifici sia residenziali che commerciali.

L'isolamento termico è una delle caratteristiche peculiari del legno

Tra le qualità più apprezzate del legno ci sono le capacità di isolamento termico e acustico. Questo materiale naturale offre prestazioni superiori rispetto a molti altri materiali da costruzione, contribuendo a creare ambienti confortevoli e riducendo il rumore.

Inoltre, il legno è un materiale rinnovabile e biodegradabile, il che lo rende una scelta ecologica. La sua produzione genera meno emissioni di carbonio rispetto a materiali come acciaio e cemento, questo contribuisce alla sostenibilità ambientale.

Molte pratiche moderne si concentrano sul riutilizzo e sul riciclo del legno, rendendolo ancora più sostenibile.

Trend e utilizzo

Le costruzioni in legno sono sempre più diffuse anche in Italia

Ampiamente diffuso nelle zone montane, negli ultimi anni si è osservato un aumento dell'interesse per le costruzioni in legno anche nelle regioni del centro e del sud Italia. Questo trend è supportato da una maggiore consapevolezza riguardo ai benefici ambientali e alle performance energetiche degli edifici in legno. Le costruzioni in bioedilizia stanno guadagnando terreno, contribuendo a un mercato che ha visto crescere il valore della produzione e il numero di edifici realizzati.

Il podio

Ecco un riepilogo delle regioni dove l'impiego del legno è più significativo.