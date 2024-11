Inferriate di sicurezza, uno scudo rassicurante

Le inferriate di sicurezza rappresentano una soluzione efficace per proteggere le abitazioni da intrusioni indesiderate. Questi sistemi di sicurezza passiva non solo offrono una barriera fisica contro i ladri, ma fungono anche da deterrente visivo, scoraggiando potenziali malintenzionati. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche, i vantaggi e le considerazioni da valutare quando si decide di installare inferriate di sicurezza.

Le inferriate sono un investimento importante – magari con il supporto di bonus fiscali che possono ridurre la spesa - per la protezione della propria casa. Offrono numerosi vantaggi in termini di sicurezza e possono essere adattate a diverse esigenze estetiche. Tuttavia, è essenziale considerare attentamente le caratteristiche tecniche e le normative locali prima dell'acquisto e dell'installazione.

Con la giusta scelta e installazione, le inferriate possono fornire un livello elevato di protezione contro le intrusioni.

I vantaggi

Innanzitutto consideriamo i vantaggi.

Protezione attiva: le inferriate forniscono una protezione costante quando sono chiuse, permettendo al contempo il passaggio di luce e aria.

Deterrente visivo: la presenza di grate robuste può dissuadere i ladri, soprattutto quelli meno attrezzati, che potrebbero orientarsi verso obiettivi più facili.

Le inferriate si possono adattare ad ogni stile architettonico senza essere invasive

Versatilità: le inferriate possono essere personalizzate in base alle esigenze estetiche e funzionali della casa, con diverse finiture e design disponibili che si adattano ad ogni stile architettonico.

Le tipologie

Ci sono varie tipologie di inferriate per ogni esigenza

Le inferriate possono essere classificate in base a vari criteri, così da rispondere ad ogni esigenza.

Fisse o apribili: le grate fisse offrono una protezione permanente, mentre quelle apribili consentono un accesso più facile.

I materiali: le inferiate possono essere realizzate in ferro o alluminio, con il ferro che offre maggiore resistenza.

Certificazione antintrusione: quando si valuta un’inferriata si deve scegliere quella che risponde realmente alle nostre esigenze di sicurezza, sia per tranquillità nostra che per ottimizzare i costi.

Le inferriate di sicurezza sono classificate in base alla loro resistenza agli attacchi, secondo standard specifici che variano da 1 a 6. Ogni classe rappresenta un livello crescente di protezione contro tentativi di effrazione, con caratteristiche e strumenti utilizzati dai malintenzionati che differiscono per ogni categoria.

Le classi RC3 e RC4 sono generalmente consigliate per la maggior parte delle abitazioni, offrendo un buon compromesso tra sicurezza e costo.

Le caratteristiche tecniche

Quando si scelgono inferriate di sicurezza, è importante considerare alcuni fattori determinanti.

Per la miglior efficienza è importante la scelta del materiale che costituisce l'inferriata

Materiale: optare per materiali robusti come l’acciaio, evitando materiali che non offrono garanzia di resistere ai tentativi di scasso. In questo, il consiglio di un esperto è determinante.

Dimensioni delle sbarre: le sbarre dovrebbero avere un diametro adeguato (ad esempio 18mm o 22mm per l’acciaio) e rispettare il "passo uomo" per garantire la sicurezza.

Installazione professionale: è un valore immateriale ma determinante. È infatti sempre consigliabile affidarsi a professionisti per l'installazione per garantire che le prestazioni dichiarate siano rispettate.

Gli specialisti

Quando si parla di sicurezza, Gardani è un punto di riferimento. Fondata nel 1977, l’azienda Gardani risponde al "bisogno di sicurezza" nelle nostre città e nostri paesi e ne ha fatto il punto cardine dell’attività.

Grazie alla qualità progettuale e strutturale dei suoi prodotti, alla versatilità nei “fuori misura”, nonché all'abilità manuale e manageriale del suo fondatore, Gardani garantisce una vasta gamma di prodotti per la sicurezza: dalla produzione di porte blindate, persiane blindate, cancelli, inferriate, grate di sicurezza, serramenti in PVC, in alluminio e in legno, alle porte per interni che rendono Gardani un interlocutore di riferimento.