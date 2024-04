Il Salone del Mobile di Milano, l’ombelico del mondo

È in programma dal 16 al 21 aprile negli spazi di Fiera Milano Rho la 62esima edizione del Salone del Mobile di Milano. Evoluzione e innovazione sono le parole chiave che meglio definiscono il momento più importante nonché punto di riferimento la design industry internazionale.

Da evento fieristico, il Salone si fa sempre più contesto e tessuto inclusivo, valoriale, responsabile per generare relazioni, narrative e progettualità rilevanti tutto l’anno.

Sette manifestazioni sotto i riflettori

Il Salone del Mobile di Milano si compone di sette manifestazioni che si svolgono in contemporanea nel quartiere Fiera Milano a Rho con apertura agli operatori dalle 9.30 alle 18.30 e, nelle giornate di sabato e domenica, anche al pubblico.

Il Salone del Mobile, il Salone del Complemento d’Arredo, Workplace3.0 scendono in campo con le biennali EuroCucina – insieme a FTK, Technology For the Kitchen, evento dedicato all’elettrodomestico da incasso, cappe d’arredo e alle tecnologie più innovative nell’ambito della cucina – e Salone Internazionale del Bagno.

Si conferma S.Project, che si propone come uno spazio trasversale dedicato ai prodotti di design e alle soluzioni decorative e tecniche del progetto d’interni.

Risponde presente alla chiamata anche il SaloneSatellite, alla 25esima edizione, con i suoi talenti under 35.

Salone Internazionale del Bagno 2022 (Photo Alessandro Russotti)

In Fiera le sfide della contemporaneità

Il Salone affronta le sfide della contemporaneità, con lo sguardo puntato verso la transizione ecologica. Tra le altre novità, il rilancio dell’ottimizzazione dei layout e dei percorsi di EuroCucina con FTK, Technology For the Kitchen e del Salone Internazionale del Bagno grazie al contributo delle neuroscienze, secondo la filosofia human-at-the-center, e alla rinnovata sinergia con Lombardini22, gruppo leader nello scenario italiano dell’architettura e dell’ingegneria.

Il risultato è un percorso che vede una ridistribuzione totale dei padiglioni con l’obiettivo di raggruppare gli espositori per contenuto e target di visitatori in modo da amplificare valore e senso dell’esperienza di visita. Il tracciato ad anello scelto per entrambe le biennali risulta più intuitivo, semplice da percorrere e facile da ricordare e l’offerta espositiva risulta piena di significato lungo tutto il tracciato.

È stato organizzato un percorso simmetrico addossando gli stand alle pareti perimetrali esterne, i principali percorsi sono stati resi più larghi per migliorare l’orientamento e sono state inserite installazioni culturali e aree di quiete contro il tipico affaticamento museale vissuto anche al Salone nonostante la meraviglia esposta. In particolare, per visitare tutti gli stand sarà necessario percorrere 640 metri anziché i precedenti 1,2 chilometri.

SaloneSatellite 2023 (Photo Ludovica Mangini)

I numeri della 62esima edizione

Salone del Mobile.Milano: oltre 172.500 mq di superficie netta espositiva e quasi 1.900 espositori con un 30% di aziende estere (escluso il SaloneSatellite).

Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0, e l'evento S.Project: oltre 1.000 espositori (di cui 31% esteri) per 127.000 mq.

EuroCucina/ FTK, Technology For the Kitchen: 100 espositori (di cui 35% esteri) su 24.000 mq.

Salone Internazionale del Bagno: 180 espositori (di cui 25% esteri) su oltre 18.000 mq.

SaloneSatellite: 600 designer e neo-laureati di scuole internazionali di design su 3.500 mq.