Il pianeta legno e i serramenti di qualità artigianale

Nel mondo dell’edilizia il legno è una materia prima che va oltre le mode. Soprattutto nel campo dei serramenti il legno è un materiale che è stato valorizzato anche dalle nuove tecnologie. Ne sono un esempio le finestre in legno-alluminio, con la parte interna realizzata nell’essenza preferita, che dà una sensazione di calore inimitabile, è l’esterno in alluminio per resistere al meglio agli agenti atmosferici.

Il legno è dunque immortale.

I vantaggi

Il legno trasmette calore in ogni ambiente

I serramenti in legno sono una scelta apprezzata per diversi motivi, che spaziano dall'estetica alla sostenibilità. Ecco alcuni dei principali vantaggi.

Estetica e calore: il legno offre un aspetto caldo e accogliente, contribuendo a creare ambienti confortevoli e piacevoli. La varietà di finiture e colori disponibili consente di adattare i serramenti a qualsiasi stile architettonico.

Isolamento termico e acustico: i serramenti in legno forniscono un eccellente isolamento termico, contribuendo a mantenere la temperatura interna stabile e riducendo i costi energetici. Inoltre, il legno ha buone proprietà fonoassorbenti, migliorando il comfort acustico degli ambienti.

Durabilità e manutenzione: se trattati adeguatamente, i serramenti in legno possono durare decenni. La manutenzione regolare, come la verniciatura o l'impregnazione, aiuta infatti a preservare la bellezza e la funzionalità del legno nel tempo.

Sostenibilità ambientale: il legno è un materiale rinnovabile e, se proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, rappresenta una scelta ecologica. La produzione di serramenti in legno ha un impatto ambientale inferiore rispetto ai materiali sintetici.

Il valore dell’artigianalità

Quando si parla di manufatti in legno il ricorso a validi artigiani è una soluzione diffusa.

Optare per serramenti realizzati artigianalmente comporta ulteriori benefici significativi.

Personalizzazione: la produzione artigianale consente di personalizzare ogni pezzo secondo le specifiche esigenze del cliente. Questo livello di personalizzazione è difficile da ottenere con i prodotti industriali.

I serramenti in legno possono essere scelti tra varie essenze

Qualità dei materiali: gli artigiani tendono a utilizzare materiali di alta qualità e tecniche tradizionali che garantiscono un prodotto finale di fascia superiore. La cura nei dettagli e la maestria nella lavorazione si traducono in serramenti più robusti e durevoli.

Post vendita: gli artigiani sono solitamente un punti di riferimento, facilmente contattabile, anche quando si necessita di interventi di manutenzione o di riparazioni.

Supporto all'economia locale: scegliere prodotti artigianali ha inoltre un risvolto sociale. Significa infatti sostenere l'economia locale e le piccole imprese, contribuendo a mantenere vive le tradizioni e promuovere pratiche commerciali etiche.

Valore culturale: i prodotti artigianali non sono solo funzionali, portano con sé storie e tradizioni che arricchiscono il valore culturale degli oggetti. Ogni pezzo racconta la storia dell'artigiano che lo ha creato, rendendolo unico.

Gli specialisti

