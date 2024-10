Il nuovo corso dei serramenti in alluminio

Non più un serramento destinato a uffici o edifici commerciali, ma un prodotto che si fa anche ricco nelle finiture e si cala in ogni contesto abitativo. E il top della ricercatezza lo raggiunge in simbiosi con il legno: la parte interna del serramento in calda essenza e la parte esterna, quella che fa i conti con le insidie dell’outdoor, in alluminio.

Quali sono i pregi che hanno collocato il serramento in alluminio sul trampolino di lancio?

La diffusione di questa tipologia di serramenti è iniziata lentamente qualche anno fa e oggi l’alluminio ha conquistato una fascia ampia di estimatori grazie alle peculiarità tecniche di questo materiale leggero e alle finiture. I serramenti in alluminio offrono una serie di vantaggi che li rendono una scelta gradita, specialmente per edifici di alta qualità e ristrutturazioni moderne.

Ambienti interni o outdoor, l'alluminio si inserisce con stile in ogni contesto

Durabilità e resistenza

L’alluminio è un materiale molto resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici, caratteristiche che lo rendono ideale per l’utilizzo in ambienti esterni. L’alluminio non arrugginisce e ha una lunga durata, riducendo la necessità di manutenzione nel tempo.

Leggerezza e stabilità

Nonostante la sua leggerezza, l’alluminio è molto robusto. Questo consente di realizzare serramenti dai profili sottili, con ampie superfici vetrate, senza compromettere la solidità strutturale.

Efficienza energetica

Grazie ai progressi tecnologici, i serramenti in alluminio possono essere dotati di tagli termici, migliorando significativamente l’isolamento termico e contribuendo a ridurre la dispersione di calore.

Design e versatilità

L’alluminio è altamente versatile e può essere personalizzato in diverse finiture e colori, integrandosi perfettamente in vari stili architettonici, sia moderni che tradizionali.

Sostenibilità

L'alluminio è un materiale che si può riciclare all'infinito

L’alluminio è un materiale riciclabile al 100%, rappresenta quindi una scelta ecologica per eccellenza. L’alluminio riciclato mantiene le sue proprietà senza perdere qualità, riducendo l’impatto ambientale. Questi pregi, uniti alla bassa manutenzione e alla resistenza agli agenti atmosferici, fanno dell’alluminio una soluzione apprezzata, anche nei progetti di fascia premium.

Gli specialisti

Tra le aziende specializzate nella realizzazione di serramenti in alluminio c’è Alcos Serramenti di Bovezzo, da più di tre decenni una dinamica realtà del settore.

In Alcos Serramenti la lavorazione parte da profilati di alluminio di qualità che danno vita a serramenti che si distinguono per la cura realizzativa, le finiture, l’isolamento grazie al taglio termico.

Specializzata nella produzione di infissi e serramenti in alluminio su misura, Alcos Serramenti vanta un’esperienza maturata sul campo, un team altamente specializzato e una vasta scelta di prodotti certificati secondo le più severe normative europee.

La mission di Alcos Serramenti è creare un prodotto caratterizzato dall’altissima qualità dei materiali utilizzati e dall’innovazione dei prodotti – tutti certificati – mixando competenza e professionalità ad una buona dose creativa.

Alcos Serramenti progetta, produce e posa in opera serramenti – tutti rigorosamente made in Italy – in alluminio e PVC, serramenti in legno/alluminio; produce e commercializza inoltre pensiline, porte, portoni, cancelli, inferriate e scale.

Alcos Serramenti si distingue anche per l’assistenza e per l’attento servizio post vendita.