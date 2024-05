I giardini rifioriscono con il bonus verde

Il bonus verde, conosciuto anche come bonus giardini, è l'agevolazione fiscale che la Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino a dicembre 2024 per incentivare la riqualificazione degli spazi verdi privati e condominiali. Questa detrazione offre ai cittadini l'opportunità di migliorare la qualità di giardini, terrazzi e balconi, contribuendo al contempo a una maggiore sostenibilità ambientale.

Sistemare le aree verdi significa contribuire alla sostenibilità ambientale

Alla scoperta del bonus verde

Si tratta di una detrazione fiscale del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione è calcolata su un importo massimo di 5mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, il che significa che è possibile ottenere un risparmio fiscale fino a 1.800 euro.

Chi può beneficiare

Questo bonus è rivolto a tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile su cui vengono effettuati gli interventi. Questo include proprietari, usufruttuari, inquilini e comodatari. Anche i condomini possono beneficiare del bonus per le spese sostenute per la sistemazione delle aree comuni.

Cosa si può fare e cosa no

Anche le terrazze rientrano nei benefici del bonus

Gli interventi che possono usufruire del bonus verde comprendono:

la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, compresi i giardini, i terrazzi e i balconi;

la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;

la realizzazione di impianti di irrigazione e di pozzi;

i lavori di recupero del verde di giardini di interesse storico.

Non tutti i lavori rientrano nell'agevolazione

La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo;

i lavori in economia.

Come richiederlo

Per ottenere la detrazione, le spese devono essere documentate e pagate con strumenti tracciabili come bonifici bancari o postali, carte di credito o debito. È importante conservare tutta la documentazione delle spese sostenute, inclusi i bonifici, le fatture e le ricevute fiscali.

Benefici ambientali e sociali

Un bel tappeto erboso è un piacere anche per gli occhi

Il bonus non solo offre un vantaggio economico ai cittadini, ma promuove anche benefici ambientali significativi. La creazione e la manutenzione di spazi verdi contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria, ridurre l'inquinamento acustico, e favorire la biodiversità urbana. Inoltre, avere accesso a spazi verdi ben curati può migliorare il benessere psicologico e la qualità della vita delle persone, fornendo luoghi di relax e socializzazione.

Questa opportunità rappresenta dunque una straordinaria occasione per coloro che desiderano migliorare i propri spazi esterni, contribuendo allo stesso tempo alla sostenibilità ambientale. Investire nella cura del verde non solo aumenta il valore estetico e economico degli immobili, ma offre anche un contributo significativo alla salute e al benessere delle comunità.