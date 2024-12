Furti senza scasso, cosa dice l’assicurazione?

Natale in città, ma c’è anche chi parte per la settimana bianca e lascia la casa incustodita. La settimana bianca è un momento di relax e divertimento, ma è importante non trascurare la sicurezza della propria casa quando si è lontani.

Ecco alcuni consigli pratici per partire senza pensieri.

I diversivi

Per non attirare attenzioni indesiderate è utile non rendere pubblica l’assenza da casa: evitate di pubblicare dettagli sul viaggio o foto in tempo reale che rivelino la vacanza; usare timer per accendere e spegnere le luci o i dispositivi elettronici, simulando la presenza di qualcuno in casa; chiedere a un vicino di ritirare la posta e magari controllare la casa.

Consigli semplici e di facile attuazione. Se poi la casa è assicurata ancora meglio, oltre al danno evitiamo la beffa del mancato risarcimento.

Meno si fa notare l'assenza da casa e meno rischi si corrono

Ma siamo proprio sicuri che nel malaugurato caso che si incappi in un furto con l’assicurazione fili tutto liscio? Purtroppo i ladri non vanno in vacanza e in caso di furto con l’utilizzo di strumenti che non lasciano segni di scasso il danno potrebbe essere amplificato da una risposta che non attendevamo dall’assicurazione.

Quando una casa viene svaligiata senza segni evidenti di scasso, come nel caso in cui i ladri utilizzino un grimaldello bulgaro, le assicurazioni possono dare risposte complesse e variabili. Ma andiamo con ordine.

La procedura

Se si subisce un furto senza scasso è fondamentale presentare una denuncia alla polizia o ai carabinieri. Questo passaggio è cruciale per dimostrare che il furto è avvenuto, anche in assenza di segni di effrazione. Dopo aver sporto denuncia, è necessario inviare una copia della stessa alla compagnia assicurativa. L’assicuratore invierà un perito per valutare la situazione e determinare l'entità del danno.

È utile avere un elenco dettagliato degli oggetti rubati e, se possibile, prove di possesso come ricevute o fotografie. Questo aiuta a supportare la richiesta di rimborso.

La risposta

Le polizze assicurative per furti in casa generalmente coprono i danni causati da furto, ma spesso richiedono prove di effrazione. Tuttavia, molte polizze includono anche la violazione delle difese esterne mediante l’utilizzo di strumenti come grimaldelli o chiavi false che sono sempre più diffusi.

I ladri sono sempre più attrezzati per violare le serrature senza lasciare segni

La mancanza di segni evidenti di scasso può complicare la procedura di risarcimento, poiché le compagnie potrebbero sospettare che la porta o le finestre fossero aperte. Spetta al perito il compito di stabilire se il furto è avvenuto secondo modalità previste dal contratto assicurativo, anche senza segni visibili di scasso. La sua valutazione sarà cruciale per l’approvazione del risarcimento.

È importante capire cosa copre esattamente la nostra polizza

In assenza di segni evidenti di scasso, ci sono diverse modalità per dimostrare che un furto è avvenuto.

Sono importanti le testimonianze: le dichiarazioni di vicini che hanno sentito rumori sospetti possono essere utili; le registrazioni da telecamere di sorveglianza o di sistemi di allerta possono fornire prove decisive.

Anche se non visibili a occhio nudo, potrebbero esserci tracce interne lasciate dai ladri che il perito può identificare.