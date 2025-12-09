Fotovoltaico, tanti vantaggi dal sole
L’installazione di un impianto fotovoltaico in una casa di civile abitazione offre numerosi vantaggi di tipo economico, ambientale, e funzionale, rendendo questa soluzione sempre più diffusa sia in edifici nuovi sia in ambito di ristrutturazione.
Risparmio sulla bolletta
Un impianto fotovoltaico permette di ridurre fino al 70-90% la spesa energetica annua, abbattendo i costi della bolletta elettrica grazie all’autoproduzione di energia solare e alla possibilità di utilizzare sistemi di accumulo per conservare l’energia prodotta e non consumata durante il giorno.
Indipendenza energetica
Producendo energia direttamente dal tetto della propria abitazione, si riduce drasticamente la dipendenza dalla rete elettrica nazionale e quindi dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Questo garantisce maggiore sicurezza e prevedibilità dei costi nel medio-lungo periodo.
Benefici ambientali
Il fotovoltaico utilizza una fonte di energia rinnovabile, inesauribile e pulita, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e di altri inquinanti, e quindi rappresenta una scelta sostenibile e responsabile verso l’ambiente e le generazioni future.
Aumento del valore immobiliare
Immobili dotati di impianti fotovoltaici guadagnano valore sul mercato grazie al miglioramento della classe energetica: un fattore sempre più apprezzato sia dagli acquirenti che dagli affittuari, soprattutto in prospettiva di ulteriori regolamentazioni sulla transizione energetica.
Incentivi e tempi di rientro
Anche nel 2025 sono stati applicati incentivi fiscali di rilievo (50% di detrazione), che rendono l’investimento ancora più conveniente con tempi di rientro tra 5 e 8 anni a seconda delle condizioni di installazione e consumo familiare.
Manutenzione ridotta e lunga durata
Gli impianti fotovoltaici sono caratterizzati da lunga durata (oltre 20-25 anni) e necessitano di interventi di manutenzione molto ridotti, prevalentemente legati alla pulizia dei pannelli e a controlli periodici per garantirne l’efficienza.
Gli specialisti
Tra gli specialisti c’è In.St.El, attiva da anni nel settore della progettazione, della realizzazione e dell’installazione di impianti elettrici civili e industriali e si occupa anche di impianti fotovoltaici.
Per l’esecuzione di qualsiasi tipologia di lavoro in ambito elettrico si avvale di uno staff di tecnici specializzati e di materiali certificati e sicuri, per garantire a ogni cliente la massima efficienza dell’impianto e il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e risparmio energetico.
Oltre al fotovoltaico di cui parliamo in questo spazio, In.St.El è specializzata in impianti elettrici di qualsiasi tipo: dagli apparati antintrusione e antifurto alle automazioni per cancelli, dagli impianti citofonici e videocitofonici ai sistemi di rilevazione dei fumi, il tutto sempre con la garanzia di sicurezza e qualità offerta dall’utilizzo dei migliori materiali.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
