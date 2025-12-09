Fotovoltaico, tanti vantaggi dal sole

L’installazione di un impianto fotovoltaico in una casa di civile abitazione offre numerosi vantaggi di tipo economico, ambientale, e funzionale, rendendo questa soluzione sempre più diffusa sia in edifici nuovi sia in ambito di ristrutturazione.

Risparmio sulla bolletta

Un impianto fotovoltaico permette di ridurre fino al 70-90% la spesa energetica annua, abbattendo i costi della bolletta elettrica grazie all’autoproduzione di energia solare e alla possibilità di utilizzare sistemi di accumulo per conservare l’energia prodotta e non consumata durante il giorno.

Indipendenza energetica

Grazie al fotovoltaico ci si può rendere indipendenti dalla fornitura di energia

Producendo energia direttamente dal tetto della propria abitazione, si riduce drasticamente la dipendenza dalla rete elettrica nazionale e quindi dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Questo garantisce maggiore sicurezza e prevedibilità dei costi nel medio-lungo periodo.

Benefici ambientali

Il fotovoltaico utilizza una fonte di energia rinnovabile, inesauribile e pulita, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e di altri inquinanti, e quindi rappresenta una scelta sostenibile e responsabile verso l’ambiente e le generazioni future.

Aumento del valore immobiliare

Un edificio dotato di impianto fotovoltaico aumenta l'appeal sul mercato immobiliare

Immobili dotati di impianti fotovoltaici guadagnano valore sul mercato grazie al miglioramento della classe energetica: un fattore sempre più apprezzato sia dagli acquirenti che dagli affittuari, soprattutto in prospettiva di ulteriori regolamentazioni sulla transizione energetica.

Incentivi e tempi di rientro

Anche nel 2025 sono stati applicati incentivi fiscali di rilievo (50% di detrazione), che rendono l’investimento ancora più conveniente con tempi di rientro tra 5 e 8 anni a seconda delle condizioni di installazione e consumo familiare.

Manutenzione ridotta e lunga durata

Gli impianti moderni hanno una lunga durata operativa

Gli impianti fotovoltaici sono caratterizzati da lunga durata (oltre 20-25 anni) e necessitano di interventi di manutenzione molto ridotti, prevalentemente legati alla pulizia dei pannelli e a controlli periodici per garantirne l’efficienza.

Gli specialisti

Tra gli specialisti c’è In.St.El, attiva da anni nel settore della progettazione, della realizzazione e dell’installazione di impianti elettrici civili e industriali e si occupa anche di impianti fotovoltaici.

Per l’esecuzione di qualsiasi tipologia di lavoro in ambito elettrico si avvale di uno staff di tecnici specializzati e di materiali certificati e sicuri, per garantire a ogni cliente la massima efficienza dell’impianto e il rispetto dei più elevati standard di sicurezza e risparmio energetico.

Oltre al fotovoltaico di cui parliamo in questo spazio, In.St.El è specializzata in impianti elettrici di qualsiasi tipo: dagli apparati antintrusione e antifurto alle automazioni per cancelli, dagli impianti citofonici e videocitofonici ai sistemi di rilevazione dei fumi, il tutto sempre con la garanzia di sicurezza e qualità offerta dall’utilizzo dei migliori materiali.