Fotovoltaico con il bonus, possibilità anche nel 2025

L’impianto fotovoltaico produce energia elettrica utilizzando la radiazione solare attraverso i moduli fotovoltaici dei pannelli solari che convertono l’energia del sole in energia elettrica. La corrente prodotta è continua ed è necessario collegare l’impianto ad un inverter, elemento che trasforma la corrente in alternata per poterne permettere l’uso in un’abitazione.

L’impianto è in genere connesso sia all’utenza finale, ossia l’impianto elettrico di casa, sia alla rete elettrica nazionale in bassa tensione attraverso un contatore bidirezionale. In questo modo è possibile consumare direttamente l’energia autoprodotta per alimentare i consumi dell’abitazione, oppure immetterla in rete quando è in eccedenza. In alternativa, è possibile l’installazione di un pacco batterie con accumulo dell’energia prodotta da utilizzare in un secondo momento.

Bonus ristrutturazione

In caso di ristrutturazione nel 2025 viene privilegiata la prima casa

Nel 2025, il bonus ristrutturazione si conferma come la principale opportunità di risparmio per chi desidera installare un impianto fotovoltaico nella propria abitazione principale. Questo incentivo permette di ottenere una detrazione fiscale del 50% su una spesa massima di 96mila euro per l’installazione di impianti fino a 20 kW.

La misura è vantaggiosa poiché copre diverse tipologie di installazione, includendo gli impianti con sistemi di accumulo, quelli montati su strutture preesistenti, e le installazioni effettuate sia durante lavori di ristrutturazione che in modo indipendente.

Possono accedere all’agevolazione privati, condomini, enti non commerciali, imprese e professionisti. Il rimborso avviene attraverso un credito d’imposta suddiviso in 10 quote annuali di pari importo.

È importante sottolineare che per le seconde case le condizioni cambiano significativamente: dal 2025 la detrazione si riduce al 36% e il limite di spesa scende a 48mila euro.

Fotovoltaico con il superbonus

Il superbonus 2025 copre installazioni fotovoltaiche fino a 20 kW per i singoli edifici

Il superbonus 65% si posiziona come l’incentivo più vantaggioso nel 2025 per l’installazione di impianti fotovoltaici in ambito condominiale. La caratteristica distintiva di questo bonus resta la suddivisione degli interventi in due categorie principali.

I lavori trainanti sono interventi fondamentali che devono garantire un miglioramento dell’efficienza energetica di almeno due classi. Questi includono: l’isolamento termico degli edifici; la sostituzione degli impianti di riscaldamento; gli interventi antisismici.

I lavori trainati, come l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, possono beneficiare dell’agevolazione solo se realizzati in abbinamento con almeno uno degli interventi trainanti. In questa categoria rientrano anche l’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda la potenza degli impianti, il superbonus copre installazioni fino a 20 kW per i singoli edifici, con un’estensione fino a 200 kW per gli impianti realizzati da comunità energetiche rinnovabili costituite come enti non commerciali o condomìni.

