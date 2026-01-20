Finestre in pvc, anima green e prestazioni

I serramenti in Pvc sono oggi una presenza sempre più diffusa nelle abitazioni grazie alle eccellenti prestazioni termiche, acustiche e ai costi competitivi.

La loro diffusione è iniziata in modo significativo negli anni Ottanta, per poi accelerare fino a rappresentare oltre la metà delle nuove finestre installate in Italia.

Già negli anni Sessanta e Settanta il Pvc comincia ad affermarsi in Europa come materiale per la costruzione degli infissi grazie a leggerezza, durata e facilità di manutenzione. In Italia, il vero salto di qualità arriva negli anni Ottanta, quando il Pvc entra stabilmente nel mercato delle costruzioni come alternativa moderna al legno e all’alluminio. Nel settore residenziale, nel 1984 l’infisso in Pvc valeva circa il 5% del mercato italiano; intorno al 2000 si è passati al 15%, fino a raggiungere circa il 40% nel 2018 e il 52% nel 2021.

Isolamento termico

Le camere d'aria nei profili favoriscono l'isolamento

Una delle qualità principali dei serramenti in Pvc è l’isolamento termico, legato alla bassa conducibilità di questo materiale e alla presenza di camere d’aria nei profili. Questo contribuisce a ridurre le dispersioni di calore in inverno e il surriscaldamento in estate, con un impatto diretto sui consumi energetici e sui costi in bolletta. In combinazione con vetri doppi o tripli, i serramenti in Pvc diventano un elemento chiave nei progetti di riqualificazione energetica.

Isolamento acustico

Il Pvc garantisce anche un ottimo abbattimento dei rumori esterni, caratteristica particolarmente apprezzata in contesti urbani. Studi citati dal settore indicano riduzioni del rumore superiori a 20 dB, incrementabili con profili più spessi e vetri performanti. Questo si traduce in ambienti domestici più silenziosi, adatti allo studio, al lavoro da casa e al riposo.

Durata e resistenza

Le finestre in Pvc hanno una lunga durata e sono di facile manutenzione

I serramenti in Pvc sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici, all’umidità, alla salsedine e agli inquinanti, e non si corrodono né deformano facilmente.

Richiedono inoltre una manutenzione minima: non serve riverniciarli periodicamente, sono sufficienti una pulizia alla bisogna e il controllo delle guarnizioni. La lunga durata nel tempo, unita a questa semplicità di gestione, è uno dei motivi principali del loro successo nei programmi di sostituzione infissi.

Rapporto qualità/prezzo

Infine, il Pvc offre un rapporto qualità/prezzo molto competitivo rispetto ad altre soluzioni, con buone prestazioni a costi spesso inferiori a legno-alluminio o alluminio a taglio termico.

Da non dimenticare, poi, che la versatilità estetica è aumentata: oggi sono disponibili finiture effetto legno, colori pellicolati e profili dal design sottile che si adattano sia a edifici moderni sia a contesti più tradizionali. Questo sta contribuendo a far percepire il serramento non solo come elemento tecnico, ma anche come componente d’arredo dell’abitazione.

Il Pvc eccelle anche nei serramenti di grandi dimensioni

Le detrazioni fiscali

Un’attesa riconferma: fino al 31 dicembre è possibile sostituire finestre e serramenti beneficiando della detrazione fiscale prevista nel bonus ristrutturazione e nell’ecobonus, con un sistema a doppia aliquota.

Per gli interventi sull’abitazione principale - spese sostenute dal proprietario o da chi detiene un diritto reale sull’immobile -, il bonus è del 50%, 36% sulle seconde case con un tetto massimo di spesa di 96mila euro.

Gli specialisti

Alcos Serramenti progetta, produce e posa in opera serramenti - rigorosamente made in Italy - in alluminio e Pvc, serramenti in legno/alluminio; produce e commercializza inoltre pensiline, porte, portoni, cancelli, inferriate e scale.