Energia pulita e rinnovabile, con il sole si fa il pieno

Sempre più diffusi, gli impianti fotovoltaici sono una presenza rassicurante sui tetti di case e industrie perché consentono di produrre energia elettrica in modo pulito. Sempre più diffusi, ma non tutti conoscono le loro potenzialità.

La produzione

Un impianto ben progettato dovrebbe coprire oltre il 70% del fabbisogno energetico annuo della famiglia , garantendo un'autonomia significativa.

L'installazione dell'impianto fotovoltaico deve essere attentamente progettata

La posizione e l'orientamento dei pannelli sono fondamentali per ottimizzare la resa . Di solito, i pannelli vengono montati sui tetti degli edifici o su terreni spaziosi, preferibilmente orientati a sud e con un'inclinazione tra 10° e 35° per catturare al massimo la luce solare.

I componenti

I pannelli fotovoltaici sono il cuore del sistema. Questi pannelli sono formati da celle che catturano la luce solare e la trasformano in corrente elettrica continua . I pannelli sono generalmente realizzati con celle di silicio monocristallino, policristallino o film sottile. Le celle monocristalline sono generalmente più efficienti ma anche più costose.

L'energia elettrica prodotta dai pannelli solari è in corrente continua

La potenza di un pannello solare è misurata in watt-picco (Wp) e indica quanto può produrre sotto condizioni standard di luce solare (STC).

L'energia elettrica prodotta dai pannelli solari è in corrente continua, ma la maggior parte delle apparecchiature elettriche nelle case e nell'industria richiede corrente alternata. Gli inverter convertono la corrente continua prodotta dai pannelli in corrente alternata .

Gli inverter possono essere di diversi tipi, inclusi inverter centralizzati (che servono l'intero impianto) o inverter di stringa (che gestiscono gruppi di pannelli). Alcuni inverter moderni sono dotati di funzionalità di monitoraggio e controllo avanzati.

L'impianto fotovoltaico è molto apprezzato nelle aziende agricole

Se si vuole immagazzinare l'energia prodotta per usarla quando il sole non è disponibile, l'impianto deve prevedere sistemi di accumulo , ovvero delle specifiche batterie.

Per funzionare al meglio l'impianto fotovoltaico richiede una manutenzione periodica. Un adeguato programma di manutenzione è infatti importante per garantire che l'impianto continui a funzionare in modo efficiente nel corso degli anni. La manutenzione periodica del sistema fotovoltaico include la pulizia dei pannelli, l'ispezione dei cavi e dei connettori, e la verifica delle prestazioni dell'inverter.

I vantaggi

I plus del fotovoltaico sono numerosi e tangibili. Innanzitutto l'energia prodotta dai pannelli è gratuita e immediatamente disponibile per alimentari elettrodomestici e illuminazione, riducendo drasticamente i costi in bolletta. Considerando che un impianto ha una durata media di 25 anni - la tecnologia più evoluta sta però alzando questo target - il risparmio economico si protrae nel tempo, ammortizzando velocemente l'investimento iniziale.

Adottare il fotovoltaico significa anche contribuire attivamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Un immobile dotato di un impianto fotovoltaico è più appetibile sul mercato . Oltre ad incrementarne il valore, migliora la sua efficienza energetica, rendendolo più competitivo e facile da vendere.