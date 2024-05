Doppia mappa o cilindro europeo: chi vince il match?

Cilindro europeo o doppia mappa? Quando si parla di serrature si deve stare attenti a generalizzare.

Se è vero che molte delle serrature a doppia mappa, fino a pochi anni fa il must della sicurezza, potrebbero essere ormai tecnicamente superate e facili a cedere al grimaldello bulgaro - il nemico pubblico numero uno - è altrettanto vero che a fare la differenza per ogni serratura è la qualità costruttiva e dei materiali.

Ovviamente se si vuole procedere ad un confronto questo deve essere tra serrature comunque evolute e di qualità equivalente.

E sono molti i tecnici del settore della sicurezza per la casa che rifiutano a priori la demonizzazione attuale della serratura a doppia mappa.

L’evoluzione degli antesignani

Le serrature a doppia mappa sono molto diffuse da qualche anno

Oggi i produttori di serrature hanno realizzato nuovi congegni a doppia mappa che sostituiscono egregiamente gli antesignani, risolvendo il problema dell’ormai famoso grimaldello bulgaro con una valida azione di contrasto.

In alcuni casi, l’opposizione ai tentativi di “scasso” con il grimaldello bulgaro sono risultati efficaci e il grimaldello bulgaro ne è uscito sconfitto.

Non si trascuri poi il fatto che, anche fra le vecchie serrature a doppia mappa, ce ne sono sempre state alcune "storicamente" problematiche da aprire con ogni attrezzatura di scasso.

Nelle prove e nei collaudi effettuati sui nuovi congegni a doppia mappa «anti grimaldello bulgaro" si è appurato che, alcuni di essi, resistono bene anche a manipolazioni più articolate, che necessitano di elevata abilità manuale e tanto allenamento: il grimaldello bulgaro non é certo l'unico attrezzo utilizzato per aprire impropriamente la doppia mappa.

L’europeo che avanza

La serratura a cilindro europeo nasce da un progetto recente

Quali sono le caratteristiche vincenti della serratura a cilindro europeo? A grandi linee possiamo dire che le serrature a cilindro europeo sono spesso considerate più sicure rispetto ad altri tipi di serrature per la complessità del meccanismo interno e la difficoltà di manometterle o forzarle senza la chiave corretta. Il cilindro è protetto da una cover esterna e viene azionato da una chiave appositamente progettata.

Alcune serrature a cilindro europeo possono inoltre essere certificate secondo standard di sicurezza specifici, come ad esempio la normativa EN 1303. Queste certificazioni possono indicare il livello di sicurezza e resistenza della serratura.

Per concludere, la serratura a cilindro europeo nasce da un progetto più recente rispetto alla doppia mappa. Questo però non rappresenta una garanzia in assoluto.

Alla fine, considerata la tecnologia costruttiva, a fare la differenza potrebbe essere la qualità nella costruzione e nei materiali.

La conversione

Sostituire la serratura è una "missione possibile"

Ad ognuno la sua: nel caso si voglia convertire una vecchia serratura a doppia mappa con una serratura a cilindro europeo, conviene interpellare un tecnico qualificato ed esperto, anche se la sostituzione non dovrebbe essere quasi mai un problema.