Dopo il grimaldello bulgaro ecco il topolino decoder

Dalle serrature a doppia mappa a quelle a cilindro europeo un nuovo pericolo si profila all’orizzonte, un pericolo per la nostra tranquillità domestica.

Il nome è amichevole, topolino decoder, ma di amichevole c’è davvero poco in questo nuovo strumento che apre le porte di casa senza lasciare segni di scasso.

Il topolino decoder è un'arma temibile nella mani dei malintenzionati

Si tratta di un decoder che funge da chiave universale e permette quindi di aprire qualsiasi tipo di serratura europea in modo semplice. Questo oggetto, in origine, nasce come supporto al lavoro dei fabbri, che spesso si trovano a dover aprire porte chiuse a chi perde le chiavi dentro casa.

Il funzionamento

Non tutte le serratura sono facilmente attaccabili dal topolino

Il topolino decoder sfrutta una tecnica di manipolazione che ha efficacia soprattutto sulle serrature più datate, che siano doppia mappa o cilindri europei.

Il topolino non lascia segni di scasso e complica i risarcimenti assicurativi

Il funzionamento è semplice: il topolino decoder viene inserito nel cilindro; il ladro ruota il topolino per manipolare i perni e molle al interno del cilindro; in pochi secondi, il cilindro si sblocca senza lasciare segni di effrazione.

E senza segni di effrazione anche chi è assicurato avrà problemi a farsi riconoscere il danno.

La difesa

Il nemico è insidioso ma ci si può difendere. Innanzitutto se avete il dubbio di avere una serratura datata è opportuno farla valutare da un tecnico. Alcuni cilindri di alta sicurezza o di massima sicurezza oppure a dischi sono progettati per resistere agli attacchi del topolino decoder.

Una buona garanzia è anche l’installazione di un defender magnetico, il dispositivo progettato per proteggere il cilindro dai tentativi di effrazione, in particolare contro attacchi corrosivi come l’uso di acido nitrico, ma è molto efficace contro il topolino perché impedisce l’inserimento dello strumento attraverso la feritoia per la chiave. La chiusura magnetica offre una protezione aggiuntiva rispetto ai tradizionali defender meccanici, che presentano una feritoia per l’inserimento della chiave.

Un altro buon consiglio è informare i vicini di eventuali attacchi del topolino decoder. La collaborazione tra vicini può aiutare a prevenire i furti e a mantenere un ambiente più sicuro. E attenzione a non pensare che "non ti toccherà mai": la prevenzione è la chiave per evitare situazioni spiacevoli.

Gli specialisti

Dal grimaldello bulgaro al topolino, ci sono possibilità di difesa che possono essere valutate ricorrendo all’aiuto di un valido professionista del settore.

