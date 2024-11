Difendere la casa dagli intrusi, la strategia deve essere globale

La sicurezza domestica è una questione cruciale in Italia, dove i furti negli appartamenti rimangono una minaccia costante. Investire in sistemi di sicurezza moderni e adottare pratiche preventive può significativamente ridurre il rischio. È essenziale rimanere informati sulle nuove tecniche utilizzate dai ladri e aggiornare le proprie misure di protezione in base alle ultime innovazioni tecnologiche.

D’altronde i ladri utilizzano tecniche sempre più sofisticate per entrare nelle abitazioni. Tra queste, si segnala l'uso della chiave bulgara o del topolino, che permettono di aprire porte blindate senza lasciare tracce evidenti di scasso. Inoltre, i ladri possono avvalersi addirittura di droni per monitorare se una casa è abitata, aumentando così il rischio per chi non ha adottato misure di sicurezza.

Soluzioni di sicurezza a 360°

Per proteggere efficacemente le proprie abitazioni, è fondamentale considerare diversi sistemi e pratiche.

Sono sei le classi che qualificano il livello di sicurezza delle porte blindate

Porte blindate: investire in porte blindate di alta qualità è un primo passo cruciale. Queste porte offrono una resistenza significativa contro tentativi di effrazione.

Le porte blindate sono disponibili in più di una classe di resistenza, per cui è indispensabile valutare quale fa al caso nostro.

La classificazione delle porte blindate in base alle classi di sicurezza fornisce infatti un punto di riferimento chiaro per valutare il livello di protezione che una porta può offrire. Scegliere una porta con una classe di sicurezza consona alle proprie esigenze può contribuire a garantire la protezione della casa o dell'edificio senza sobbarcarsi di costi inutili.

I moderni sistemi di allarme rappresentato una buona barriera difensiva

Sistemi di allarme: un buon sistema di allarme deve non solo segnalare un'intrusione, ma anche prevenirla. Si raccomanda l'installazione di sistemi con rilevazione perimetrale e protezioni volumetriche interne. I costi per un impianto di allarme variano tra i 2.700 e i 3.200 euro per appartamenti di medie dimensioni, ma si tratta di un’indicazione di massima visto che ogni sistema di allarme è progettato sulle singole esigenze e i costi possono variare di molto. L’importante è affidarsi a tecnici competenti.

Videosorveglianza: l’integrazione di telecamere di sorveglianza consente un monitoraggio continuo della situazione e la registrazione degli eventi, utile in caso di furto

Una serratura obsoleta vanifica la capacità difensiva della porta blindata

Serrature moderne: utilizzare serrature con chiavi piatte codificate rende più difficile la duplicazione non autorizzata delle chiavi, aumentando la sicurezza complessiva.

Tra le serrature sono da preferire quelle a cilindro europeo. Anche qui il consiglio di un tecnico esperto è importante.

Incentivi fiscali: attualmente sono disponibili gli incentivi fiscali – detrazione Irpef - per l'installazione di sistemi di sicurezza attraverso il bonus sicurezza, che consente una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96mila euro. Questo bonus è disponibile fino alla fine del 2024 e può essere richiesto da proprietari e locatari.

Pratiche preventive

Oltre ai sistemi tecnologici, ci sono anche alcune semplici pratiche che possono ridurre il rischio di furti.

Collaborazione con vicini: informare i vicini di una eventuale assenza prolungata può aiutare a mantenere sotto controllo attività sospette.

Attenzione ai social media: evitare di condividere dettagli sui propri spostamenti sui social media è fondamentale per non dare informazioni utili ai ladri.

Gestione della posta: assicurarsi che la posta non si accumuli nella cassetta delle lettere durante le assenze prolungate.

Gli specialisti

Dal 1970 Monfort Artigiana è un eccellente punto di riferimento per chi vuole elevare il livello di sicurezza di un edificio. Specializzata in porte blindate e serrature, l’azienda vanta un’esperienza costantemente aggiornata e propone soluzioni dell’ultima generazione.

L’esperienza e la qualità del servizio accompagnano nella scelta dei materiali, nell’assemblaggio, posa e modifica di ciascun prodotto per assecondare ogni esigenza.

La qualità dei prodotti è garantita dall’assistenza post vendita che viene offerta come garanzia del servizio.

Monfort Artigiana esegue la sostituzione di serrature, anche per porte blindate.