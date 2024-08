Dalla sicurezza al risparmio la domotica è un valore concreto

Negli ultimi anni, la domotica ha guadagnato terreno nelle case degli italiani, trasformando le abitazioni in ambienti sempre più intelligenti e interconnessi.

La tendenza riflette non solo un'evoluzione tecnologica, ma anche un cambiamento nelle esigenze e nelle aspettative dei consumatori, che cercano soluzioni per semplificare la vita quotidiana, migliorare la sicurezza e ottimizzare i consumi energetici.

L'Italia intelligente

I dispositivi domotici sono sempre più presenti nelle nostre case

Secondo un rapporto del 2023 pubblicato da Anie, l'associazione nazionale delle imprese elettroniche ed elettrotecniche, il mercato italiano della domotica ha registrato una crescita del 18% rispetto all'anno precedente, con un fatturato complessivo che ha superato i 700 milioni di euro.

Questa crescita è stata alimentata da vari fattori, tra cui l'incremento dell'adozione di dispositivi intelligenti e il crescente interesse per soluzioni che favoriscono il risparmio energetico.

Le applicazioni

I sistemi di allarme domotici sono uno scudo eccellente

Un sondaggio condotto da Statista ha rilevato che oltre il 35% delle famiglie italiane possiede almeno un dispositivo domotico, con una particolare predilezione per sistemi di sicurezza, come videocamere di sorveglianza e sensori per porte e finestre.

I sistemi di riscaldamento e illuminazione intelligente seguono una ruota, con una percentuale di adozione che si attesta intorno al 30%.

Il top della tecnologia

La gestione da remoto è uno degli aspetti più interessanti

I vantaggi offerti dalla domotica sono molteplici. In primis, c'è la possibilità di gestire la casa da remoto tramite smartphone o tablet , consentendo di controllare l'illuminazione, il riscaldamento o l'allarme anche quando si è lontani. Questo non offre solo comodità, ma aumenta in modo significativo il livello di sicurezza generale della casa.

Inoltre, la domotica consente una gestione più efficiente dei consumi energetici.

Ad esempio, i termostati intelligenti possono regolare automaticamente la temperatura in base alla presenza degli abitanti e alle condizioni atmosferiche, riducendo così gli sprechi e contribuendo a risparmiare sulle bollette energetiche.

Il risparmio energetico

Controllare la temperatura significa risparmio e maggiore comfort

Secondo il Politecnico di Milano, la gestione ottimizzata dell'energia attraverso la domotica può portare un risparmio fino al 20-25 per cento sui costi di riscaldamento e raffreddamento.

Le sfide da vincere

Nonostante i numerosi vantaggi, la diffusione della domotica in Italia deve però affrontare ancora alcune sfide.

Una delle principali riguarda il costo iniziale di installazione , che può risultare proibitivo per molte famiglie. Tuttavia, con l'evoluzione delle tecnologie e l'aumento della concorrenza, si prevede che i prezzi dei dispositivi domotici continueranno a diminuire, rendendo queste soluzioni accessibili a un numero crescente di persone.

C'è poi da considerare che alcuni interventi domotici rientrano nel panorama dei bonus sulla casa , un'altra leva per ridurre i costi.