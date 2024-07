Cucina: gioco di contrasti i due lati del «deSign»

Da una parte, l'utilizzo dei colori chiari risulta classico, senza tempo e sembra dilatare gli spazi della casa. Dall'altro, una cucina che presenta elementi dai toni scuri dona all'ambiente un'eleganza e un'incisività senza pari, creando uno spazio sofisticato.

Ernestomeda, con il modello Sign , progettato da Giuseppe Bavuso, architetto e art director dell'azienda, offre la possibilità di ricreare nel proprio ambiente cucina entrambe le atmosfere descritte, grazie alla sua vasta proposta di composizioni. Sign è infatti uno dei progetti più ricchi realizzati dal brand : si caratterizza per una moltitudine di varietà di materiali, finiture e strutture, tra i quali il consumatore può scegliere di progettare il proprio spazio, personalizzando e combinando gli elementi a disposizione.

Parliamo di Sign anche per dare qualche suggerimento a chi intende cambiare la cucina di casa.

Nuovo concetto di spazio aperto

Open space

Il modello Sign propone infatti un nuovo concetto di «open space» , in cui gli elementi della cucina si aprono armoniosamente verso l'esterno, creando un dialogo diretto con la zona living, cuore della casa e luogo di convivialità. In questo progetto ogni dettaglio è stato studiato non solo per essere funzionale, ma per diventare un vero e proprio elemento d'arredo. In occasione del Fuorisalone 2024, Ernestomeda ha presentato nuovi e preziosi elementi che arricchiscono il progetto, sempre a cura dell'architetto Giuseppe Bavuso.

Colori tenui e non soli

La composizione di Sign rappresentata in foto si contraddistingue per i colori tenui, che donano luce all'ambiente cucina con naturalezza. Protagonisti, l'isola con base in Stone+ Nevada Canneté con telaio verniciato Lucem , dotata di anta Zed Frame, e il top, proposto nella medesima finitura di Stone+ e arricchito dal piano MDI Induction in finitura Nevada con zona lavaggio/cottura integrata Able e induzione sottopiano.

Novità della composizione, base del lavabo con fascia anteriore coprivasca e con barra di sostegno inferiore per la vasca integrata. Ad arricchire l'isola sono presenti gli elementi a giorno Daylight in Hi-melamine Olmo Namib con cornice a Led verniciata Lucem che riprendono i colori caldi dell'innovativa penisola scorrevole snack Move-on Plus, proposta nella stessa finitura Olmo Namib. A donare punti luce all'isola, il sistema Bridge verniciato Lucem, arricchito dai suoi accessori in Rovere Nordico impiallacciato, e la copertura Mistral in acciaio satinato.

Una possibile variazione

Tra le novità presentate durante il Fuorisalone 2024, l'inedita composizione di Sign ritratta nell'immagine, dai toni scuri, decisi e allo stesso tempo estremamente raffinati: al centro, la nuova finitura cannettata in impiallacciato Rovere Nero poro aperto, che contraddistingue le basi dotate di maniglie Zed e il tavolo Line Table, con basamento in laccato effetto metallo Lucem.