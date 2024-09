Condizionatore, il re dell’estate ma non tutti ne beneficiano

L’estate non è ancora in archivio. Anche i primi giorni di settembre ci hanno fatto soffrire per il caldo, amplificato dall’umidità. Nei mesi estivi, e ancora oggi, il condizionatore è diventato l’elettrodomestico più desiderato da chi ha cercato un po’ di sollievo dall’afa.

Nonostante il condizionatore sia sempre più necessario la sua diffusione non è universale: il parco abitativo italiano dotato di sistemi di refrigerazione già installati è infatti solo il 31% del totale, secondo uno studio pubblicato da idealista. Per ottenere questi risultati, il portale immobiliare leader per sviluppo tecnologico in Italia, ha analizzato le circa 580mila abitazioni in vendita e in affitto pubblicate nel suo database in luglio 2023.

Usato intelligentemente, il condizionatore eleva il comfort abitativo

Le province più climatizzate

Le province con la percentuale più alta di appartamenti dotati di climatizzatore sono Mantova (61%), Treviso (58%), Verona, Modena e Padova (57% nei tre casi). Vicenza e Pordenone, entrambe con il 54% delle abitazioni dotate di aria condizionata, Piacenza (52%), Parma, Cagliari, Cremona (51% nei 3 casi) e Venezia (50%) completano il lotto delle città in cui più della metà del parco immobiliare è dotato di climatizzatore

Sul versante opposto, troviamo alcune zone tradizionalmente caratterizzate da un clima più fresco, anch’esse non risparmiate dalle ondate di calore, soprattutto negli ultimi anni. L’Aquila (3%) è la provincia con la percentuale più bassa di case sul mercato con aria condizionata, seguita da Aosta con il 4%. Indici inferiori al 10% anche per Cuneo (6%), Rieti, Belluno (entrambe 7%), Campobasso, Sondrio (entrambe 8%) e Biella (9%).

Il riposo è migliore se la camera è climatizzata

Case in locazione e in vendita

Lo studio fa emergere una differenza di ben 10 punti percentuali tra la locazione e la vendita, con il 40% dello stock abitativo in affitto dotato di condizionatori installati contro il 30% delle case in vendita. La spiegazione più probabile di questa differenza è che gli inquilini apprezzano l'aria condizionata come un “extra”, mentre non è così determinante per l'acquisto di una casa, poiché la sua installazione è economica rispetto al costo di acquisto dell’abitazione.

Le percentuali toccano l'86% delle case che vengono affittate con aria condizionata in provincia di Vicenza, mentre solo il 50% di quelle in vendita ne è provvisto. A Pordenone, l'83% del parco abitativo in affitto ne è provvisto, contro il 53% dello stock in vendita; tendenza rispettata anche a Milano e a Roma dove la percentuale di case dotate di condizionatore destinate alla locazione tocca rispettivamente il 55% e il 47%, contro il 44% delle case in vendita a Milano e il 40% di quelle di Roma.

L’Aquila (1%), Cuneo (2%), Sondrio (3%), Biella (5%) sono le province con la minore incidenza dell’aria condizionata sullo stock in locazione. Queste zone presentano una maggiore presenza di abitazioni con aria condizionata tra le case in vendita rispetto alla locazione, con L’Aquila al 4%, Cuneo al 6%, Sondrio e Biella al 9%.