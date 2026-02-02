Giornale di Brescia
GdB Casa

Condensazione: ecco le caldaie vincenti

Il valore aggiunto del risparmio economico, dell’efficienza energetica e del rispetto dell’ambiente
Il caldo abbraccio che rende la casa comfortevole
Le caldaie a condensazione stanno rivoluzionando il modo in cui scaldiamo le nostre case, offrendo un mix di risparmio economico, efficienza energetica e rispetto per l'ambiente, tanto da essere sempre più consigliate dai tecnici e caldeggiate dalle normative europee.

Come funzionano

Le caldaie a condensazione hanno un funzionamento "green"

Le caldaie a condensazione recuperano il calore latente dai fumi di scarico, che nelle vecchie caldaie andavano dispersi in atmosfera, condensandoli in acqua e riutilizzandolo per riscaldare gli ambienti o l'acqua sanitaria, raggiungendo rendimenti fino al 108-109% contro il 70-80% dei modelli tradizionali.

Lavorano al meglio con basse temperature di ritorno (idealmente sotto i 55°C), ideali per i moderni sistemi a pavimento o i radiatori sovradimensionati, e integrano tecnologie come pompe modulanti e bruciatori premix per una combustione ottimale.

​Il risultato di queste tecnologie è il minor consumo di gas metano o Gpl, bollette più leggere e comfort costante senza sprechi.

I vantaggi economici

Per una famiglia tipo in zona climatica F (consumo annuo 1300 mc di gas), sostituire una vecchia caldaia con una a condensazione costa tra 1700 e 2mila euro inclusa l’installazione e levalvole termostatiche, ma genera risparmi del 20-30% annui, ovvero 300-450 euro in meno sulla bolletta energetica.

​L'investimento si ammortizza in 3-5 anni anche senza incentivi (come l'ecobonus ancora in vigore), e con i prezzi del gas in aumento, il ritorno è ancora più rapido.

Benefici ambientali e normativi

Riducendo i consumi del 20-30%, tagliano le emissioni di CO2 e NOx, allineandosi alla direttiva UE "Case Green" che dal 2027 vieta incentivi per caldaie fossili pure, spingendo verso ibridi o pompe di calore, la caldaie a condensazione rappresentano una soluzione ottimale.

Sono la scelta "green" per milioni di abitazioni: in Italia, oltre l'80% delle nuove installazioni è a condensazione, favorite da classi energetiche A+ o superiori e integrazione con termostati evoluti.

Le caldaie a condensazione possono essere collocate anche outdoor

​Per il futuro, preparano all'obbligo di efficienza minima, evitando sanzioni e valorizzando l'immobile in vendita o affitto.

In un’epoca di bollette alle stelle e crisi climatica, le caldaie a condensazione non sono più un lusso, ma una necessità intelligente: consulta un installatore certificato per un sopralluogo gratuito e un preventivo su misura.

Gli specialisti

Termidra è un'azienda bresciana leader nel settore idraulico, con sede a Gussago, fondata nel 1977 come impresa artigiana dai fratelli Torchio e tutt’ora gestita a livello familiare.

Offre la propria competenza nella realizzazione di impianti idraulici a Brescia e provincia, sia che si tratti di nuovi impianti, ampliamenti, trasformazioni, o semplici manutenzioni.

Oggi conta circa 30 addetti qualificati (saldatori certificati, frigoristi, operatori di piattaforme), e vanta quasi 50 anni di esperienza al servizio di aziende e privati nel territorio di Brescia e provincia.

Argomenti
caldaiecondensazione
  3. Ricarica la pagina se necessario