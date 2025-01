Come cercano casa gli italiani

Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia, ha analizzato il comportamento degli utenti su sito e app per ricavare una visione a 360 gradi delle ambizioni immobiliari degli italiani nel 2024.

Le città

Acquisto o affitto, Roma è al primo posto tra le città più ambite dagli utenti

Anche nel 2024 Roma si conferma al primo posto tra le città più ambite dagli utenti, sia per la vendita sia, soprattutto, per la locazione: la capitale colleziona infatti il 7,5% delle ricerche totali di chi è intenzionato ad acquistare, e ben il 12,6% delle preferenze di chi invece è alla ricerca di una casa da affittare.

A Milano vanno il 4% delle ricerche di acquisto e il 7,7% di quelle di affitto

In seconda posizione si trova nuovamente Milano, che raccoglie il 4% delle ricerche di acquisto e il 7,7% di quelle di affitto. Al terzo posto ancora Torino, con il 2,6% delle preferenze relative al comparto della vendita e poco meno del 5% per quello dell’affitto.

La classifica diverge tra vendita e affitto per quanto riguarda la quarta e la quinta posizione: infatti, per le compravendite, come quarta città, gli italiani scelgono Genova (1,9%) e come quinta Napoli (1,8%).

Guardando invece alle locazioni, le città che occupano i primi due gradini al di fuori del podio sono rispettivamente Napoli (con il 3,2% delle ricerche complessive) e a seguire Bologna (2,3%).

I quartieri

Per il comparto della vendita, Roma trionfa di nuovo, collocandosi al primo posto con il quartiere del Centro Storico, che raccoglie circa l’1% delle preferenze totali.

Seguono, a breve distanza, due quartieri milanesissimi come Città Studi – celebre per il Politecnico – e San Siro – che ospita lo stadio omonimo – entrambi allo 0,9%. Per quanto riguarda invece la locazione, la capitale conquista tutti e tre i gradini del podio dei quartieri più cercati: al primo posto si conferma il Centro Storico (1,1%), seguito dai Parioli (1%) e dal quartiere Bologna (0,9%).

Le fermate della metro

La vicinanza della metropolitana è considerata un plus

La capitale, anche in questo caso, conquista il gradino più alto del podio, sia per la vendita che per l’affitto: la fermata metro vicino alla quale gli italiani desiderano maggiormente acquistare e anche affittare casa è infatti San Giovanni (1,5% delle preferenze complessive nel primo caso, 1,8% nel secondo caso). Per chi sta cercando un immobile da comprare, poi, al secondo posto si colloca la stazione milanese di Loreto (poco più dell’1% delle ricerche) e al terzo nuovamente una fermata romana, Re di Roma (poco meno dell’1%).

Per chi invece sceglie l’affitto, la seconda metro più desiderata è Termini (1,4% delle ricerche) – la centralissima stazione ferroviaria della capitale – mentre la terza è proprio Loreto, tra gli snodi principali del capoluogo meneghino (1,1% delle preferenze).

Le caratteristiche più desiderate

Chi vuole acquistare casa gradisce la presenza del terrazzo

Il terrazzo si colloca saldamente al primo posto tra le caratteristiche più cercate dagli utenti interessati ad acquistare una casa, con il 39,3% delle ricerche complessive.

Segue l’ascensore, 27,3%, e poi nuovamente uno spazio all’aperto privato, ovvero il balcone, che totalizza il 22,5%.

Il desiderio principale di chi invece cerca in affitto è che la casa sia arredata, 46,4% delle ricerche complessive, a cui seguono – molto distanziati – gli spazi che consentono un collegamento vivibile con l’esterno, ovvero il terrazzo (19,5%) e il balcone (17,2%).

Le seconde case

L'altipiano di Asiago contende al lago di Garda la leadership delle preferenze

A sorpresa la località turistica più ambita dagli utenti del portale per comprare una (seconda) casa è l’altopiano di Asiago, con il 3,6% delle ricerche totali. Segue a breve distanza il lago di Garda, con il 3,3%, mentre chiude il podio Castelli Romani al 2,6%. Quest’ultima (Castelli) è invece la meta turistica più scelta da chi cerca una casa per le vacanze da affittare e raccoglie poco meno del 12% delle preferenze totali. Per il comparto della locazione, al secondo posto si trova invece la Penisola Sorrentina (5,1%) e al terzo la Valpolicella (3,8%).

Le parole chiave

La luminosità degli ambienti è una caratteristica molto ricercata

In generale l’offerta immobiliare nel 2024 ha puntato sul comfort, con le parole legate a quest’ambito in aumento del 53% anno su anno, su spazi luminosi, con una crescita dell’area semantica connessa alla luminosità del 26% nell’anno, e sulla posizione strategica, keyword in aumento del 32%. Sono stati messi in luce anche aspetti connessi alla tranquillità dell’immobile, +38% di termini a essa riferiti, ma anche alla sua predisposizione a ospitare situazioni conviviali con famiglia e amici, +62%.

Attenzione anche alla sostenibilità, con i vocaboli ad essa connessi in crescita del 20%, in particolare per quanto riguarda l’isolamento (+51%) e la presenza di colonnine di ricarica (+32%). Infine, un occhio al portafogli: +115% delle parole legate al concetto di opportunità, +72% di affare, e +68% di investimento.