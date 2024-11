Cemento, sotto i piedi una scelta creativa

I pavimenti in calcestruzzo sono resistenti alle intemperie e alle gelate, sono trattati con prodotti antimuffa e antiolio per garantire massima resistenza e durevolezza e rendendoli adatti per capannoni, zone di carico e rampe antiscivolo.

Sembrano pietre naturali ma è cemento

Disegni stampati e ampia gamma colore rendono i pavimenti stampati un ottimo sostituto alle pietre naturali anche grazie alla poca manutenzione che richiedono.

Come per i pavimenti in resina, anche i pavimenti in cemento possono essere trattati con finiture decorative come lucidatura o colorazione. Possono dunque essere personalizzati con finiture decorative senza compromettere la robustezza e utilizzati sia internamente che negli spazi aperti.

Vediamo quali sono le caratteristiche vincenti del pavimento in cemento.

Durabilità e resistenza

Durabilità e resistenza sono qualità indispensabili negli ambienti industriali

I pavimenti in cemento sono progettati per resistere a carichi pesanti, rendendoli ideali per aree ad alto traffico come garage, negozi e spazi pubblici. Una garanzia in più, dunque, per l’utilizzo “civile” dove lo stress è certamente inferiore.

Possono essere trattati per resistere a condizioni climatiche avverse, inclusi sbalzi termici e umidità, il che li rende adatti anche per l'uso esterno.

La manutenzione

La superficie dei pavimenti in cemento è facile da pulire, riducendo il tempo e i costi di manutenzione. Questo è particolarmente utile in ambienti dove l'igiene è fondamentale, come cucine o spazi commerciali.

Inoltre, trattamenti specifici possono rendere i pavimenti impermeabili, proteggendo le superfici da macchie e infiltrazioni di acqua.

Estetica e personalizzazione

La resa estetica è un’altra qualità apprezzata di questi pavimenti, che possono essere realizzati con diverse finiture, come lucidatura o spolvero, permettendo di adattarsi a vari stili architettonici e preferenze estetiche.

È anche possibile aggiungere coloranti al mix di cemento o applicare rivestimenti colorati per migliorare l'aspetto visivo del pavimento.

Anima green

Non meno apprezzata è la sostenibilità del pavimento in cemento, un materiale riciclabile che contribuisce a rendere l’edilizia più sostenibile. Inoltre, la sua lunga durata riduce la necessità di sostituzioni frequenti.

I pavimenti in cemento possono anche contribuire a migliorare l'efficienza energetica degli edifici, poiché possono mantenere temperature più stabili rispetto ad altri materiali.

Gli specialisti

A Fiesse, Cave Rottini è una dinamica azienda attiva nel settore dei calcestruzzi preconfezionati dal 1960. La ditta è specializzata in fornitura di inerti, calcestruzzi preconfezionati, pavimenti industriali, pompaggi in elevazione, scavi in genere.

Cave Rottini dispone inoltre di un impianto autorizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi.

La ditta utilizza tecnologie avanzate nella fase di preparazione del calcestruzzo che assicurano un'ottima qualità del prodotto.