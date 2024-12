Case in legno, il futuro è roseo

In Italia cresce l’interesse per le case in legno, trasformando questo tipo di edilizia da un’opzione di nicchia a una scelta sempre più popolare tra coloro che desiderano costruire una nuova abitazione. Questa evoluzione è supportata da dati concreti che evidenziano il trend positivo nel settore delle costruzioni in legno.

La statistica

I progettisti hanno dato sfogo alla creatività

Secondo FederlegnoArredo e Assolegno, le case in legno hanno rappresentato il 7% delle nuove abitazioni costruite in Italia nel 2017, con un incremento del 9,9% rispetto all’anno precedente. Questo trend ha posizionato l’Italia al quarto posto in Europa per la produzione di edifici prefabbricati in legno, dopo Germania, Inghilterra e Svezia.

Oggi, il valore del settore delle costruzioni in legno si attesta intorno ai 2,3 miliardi di euro, con una crescita del 3,2% rispetto all'anno precedente.

La distribuzione

La diffusione delle case in legno è particolarmente marcata nel nord Italia. Le regioni con la maggiore concentrazione di costruzioni in legno includono: Lombardia (22% delle costruzioni residenziali in bioedilizia); Veneto 19%; Trentino-Alto Adige 12%; Emilia-Romagna 11%.

Al contrario, nel centro e sud Italia la percentuale è più contenuta, ma mostra segni di crescita: Liguria (3%), Toscana (4%), Marche (6%) e Lazio (3%). Complessivamente, le regioni meridionali e centrali stanno iniziando a riconoscere i vantaggi delle abitazioni in legno.

I vantaggi

La casa in legno richiede tempi di costruzione inferiori rispetto all'edilizia tradizionale

Le case in legno offrono numerosi vantaggi che ne favoriscono la diffusione.

Sostenibilità: innanzitutto l’aspetto «green». Il legno è un materiale ecologico e riciclabile.

innanzitutto l’aspetto «green». Il legno è un materiale ecologico e riciclabile. Efficienza energetica: le case in legno presentano ottime capacità di isolamento termico, contribuendo a ridurre i costi energetici.

le case in legno presentano ottime capacità di isolamento termico, contribuendo a ridurre i costi energetici. Costi inferiori: generalmente, le case prefabbricate in legno costano meno rispetto alle tradizionali abitazioni in muratura, con risparmi che possono arrivare fino al 30-40%.

generalmente, le case prefabbricate in legno costano meno rispetto alle tradizionali abitazioni in muratura, con risparmi che possono arrivare fino al 30-40%. Tempi di costruzione: una casa prefabbricata può essere completata in tempi significativamente più brevi rispetto a una casa tradizionale.

Le prospettive

Il futuro del mercato delle case in legno è promettente

Le previsioni indicano una continua crescita sia nella domanda residenziale che nelle opere pubbliche. Inoltre, l’adozione di politiche sostenibili e l’incremento degli investimenti nella bioedilizia potrebbero ulteriormente spingere il settore.