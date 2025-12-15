Casa sicura a Natale: come partire senza pensieri

Con l'arrivo delle feste natalizie, milioni di italiani preparano le valigie lasciando le abitazioni vuote per giorni. Questo periodo rappresenta un'opportunità per i malintenzionati, con un incremento stimato del 5% nei furti in casa rispetto alla media annua, concentrati tra il 24 dicembre e l'Epifania. Fortunatamente, Polizia di Stato, Carabinieri e associazioni dei consumatori hanno diffuso linee guida chiare e pratiche per minimizzare i rischi, basate su esperienze sul campo e analisi criminologiche.

La Polizia

La Polizia ha realizzato un decalogo anti furti

La Polizia di Stato, nel suo decalogo anti-furti, insiste sull’importanza di simulare una presenza costante in casa. Basta un timer per accendere luci e televisore a orari fissi, evitando l'effetto "casa spenta" con serrande abbassate tutto il giorno. Chiedere a un vicino di fiducia di ritirare la posta dalla cassetta e di dare un’occhiata periodica all’immobile è un accorgimento semplice ma efficace, che scoraggia i ladri in ricognizione. Non comunicare sui social media le date esatte di partenza o foto di bagagli pronti, chiudere porte e finestre con doppia mandata e segnalare al 112 o 113 veicoli o persone sospette nel quartiere completano il quadro di prevenzione quotidiana.

I Carabinieri

I Carabinieri sollecitano il "controllo di vicinato"

I Carabinieri sottolineano il valore del "controllo di vicinato". Accordarsi con i residenti vicini perché segnalino rumori anomali, luci accese inspiegabili o finestre aperte mentre tutti sono via crea una rete di vigilanza informale. Rafforzare porte e serrature con modelli certificati, non tenere contanti o gioielli in luoghi ovvi come cassetti o armadi e fotografare i beni di valore per facilitare future denunce sono passi fondamentali. In caso di rientro con sospetto di effrazione, non entrare da soli ma chiamare immediatamente il 112, evitando così di imbattersi in ladri ancora presenti.

I consumatori

La moderna tecnologia è un valido scudo per difendere ogni edificio

Le associazioni dei consumatori, come Codacons e altre sigle, integrano questi suggerimenti con un focus pratico sulle polizze assicurative e le tecnologie moderne. Verificare la copertura furto della polizza casa prima di partire, optare per pagamenti tracciabili in caso di affitti brevi e installare sistemi di allarme collegati a centrali operative o app remote rappresentano investimenti mirati. Programmare prese smart per luci e apparecchi, proteggere i contatori con lucchetti antimanomissione e affidare chiavi di scorta solo a persone fidate completano una strategia olistica, che unisce prevenzione fisica a deterrenza tecnologica.

Seguendo questi consigli istituzionali, le vacanze natalizie possono trascorrere serene, senza brutte sorprese al rientro. La prevenzione, più che la reazione, resta la chiave per una casa protetta: un piccolo sforzo prima della partenza garantisce tranquillità durante le feste.

Gli specialisti

Quando si parla di sicurezza il confronto con i professionisti del settore può suggerire gli interventi che ci consentono di rendere la nostra casa “ermetica”.

Puntualità, competenza tecnica su porte blindate e infissi di sicurezza, e cura nell’installazione: sono queste alcune caratteristiche di Gardani Sicurezza (www.gardanisicurezza.it/), un punto di riferimento storico a Brescia per la produzione di porte blindate, persiane blindate, cancelli, inferriate, grate di sicurezza, serramenti in PVC, in alluminio e in legno.

Operativa dal 1977, Gardani Sicurezza segue il cliente passo passo, consigliandolo per trovare la migliore soluzione in base alle sue reali esigenze.