Casa a due piani, senza barriere cresce l’appeal

Stannah Italia, leader di mercato nella produzione e vendita di montascale e servoscala, in collaborazione con mUp Research ha condotto una ricerca sugli stili abitativi degli italiani, residenti in un’abitazione di proprietà indipendente (prima o seconda casa) su più livelli (2 o più piani).

Dalle interviste, condotte sull’intero territorio nazionale, si evince che per gli italiani, abitare in una casa a due piani rappresenta una delle scelte residenziali più affascinanti e versatili. Che si tratti di una villetta con giardino, di un duplex o di un appartamento con soppalco, di questa tipologia abitativa si gradisce l’aspetto funzionale e la capacità di adattarsi alle svariate esigenze familiari. Il 54,8% dei rispondenti apprezza la separazione tra zona giorno al piano terra e zona notte al piano superiore, in quanto garantisce a tutti i componenti della famiglia autonomia e privacy; una separazione e organizzazione degli spazi utile anche per chi lavora da casa, che ha così la possibilità di tenere “fisicamente” separata la vita personale da quella professionale.

L’handicap della mobilità

Tuttavia, la totalità degli intervistati indica almeno un difetto nella propria soluzione abitativa e il 70% mostra nello specifico preoccupazione riguardo l’accessibilità e la mobilità, nel caso di un progetto di vita a lungo termine. La presenza di scale rappresenta una delle principali barriere architettoniche per chi abita su più livelli, e con l’avanzare dell’età può diventare un grosso problema al punto da considerare il trasferimento in un’abitazione su un unico piano. Inoltre, eventuali incidenti, malattie temporanee o gravidanze richiedono che la casa sia progettata per fornire supporto anziché rappresentare un ostacolo da superare.

La soluzione

Il mini ascensore è un'opportunità a portata di mano

Circa l’85% degli intervistati ritiene che un mini ascensore domestico potrebbe agevolare la mobilità nella propria abitazione e risolvere il problema delle scale interne, soprattutto per quanto concerne gli anni a venire (49,5%). La disponibilità a considerare l’installazione di un mini ascensore a casa propria è buona: il 51,4% degli italiani che vivono in una casa a due o più livelli, si dichiara certamente o probabilmente interessato a installare un mini ascensore interno. La propensione è maggiore in presenza di persone anziane, disabili o con altre difficoltà motorie (in oltre il 40% dei casi ci sono individui con capacità motorie e sensoriali ridotte); l’orientamento positivo verso questa soluzione è guidato principalmente da esigenze di mobilità (74,2%) e di comodità (52,9%).

Le caratteristiche

Il mini ascensore è un elemento di pregio

Dai risultati della ricerca di Stannah, per considerare il mini ascensore domestico un elemento di pregio, oltre a richiedere interventi murari minimi, dovrebbe essere realizzato con materiali durevoli e di qualità (50,8%) e integrarsi armoniosamente con l’ambiente circostante. Inoltre, dovrebbe essere silenzioso (57,3%), a basso consumo energetico (56,4%) e sicuro (55,9%), risolvendo permanentemente il problema delle barriere architettoniche e rappresentando una soluzione funzionale ideale.

Stannah risponde a questo bisogno con soluzioni all’avanguardia e su misura, presentando la nuova gamma di mini ascensori domestici Uplifts by Stannah: progettati per spostarsi da un piano all’altro della casa in modo fluido e silenzioso, all’insegna del comfort, della sicurezza e dello stile.