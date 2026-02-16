Bonus sicurezza, uno scudo per il 2026

Il bonus sicurezza 2026, prorogato dalla Legge di Bilancio, permette di detrarre fino al 50% delle spese per installare sistemi di sicurezza in casa (36% per le seconde case), come antifurti e videosorveglianza, rientrando nel bonus ristrutturazioni. Questa agevolazione è valida per tutto il 2026 e si applica a spese fino a 96mila euro per immobile, con rimborso in dieci quote annuali di pari importo per i contribuenti Irpef.

L'elettronica è alla base di molti sistemi di sicurezza per la casa

L'incentivo include installazioni fisse come impianti antifurto con centralina e sensori, sistemi di videosorveglianza, porte blindate, serrature, inferriate, videocitofoni e tutti i dispositivi antintrusione. L’applicazione della detrazione fiscale non richiede lavori di ristrutturazione edilizia propedeutici: basta infatti che gli interventi migliorino la sicurezza dell'abitazione o pertinenze.

Il bonus è un incentivo a considerare quali sono i punti deboli nella sicurezza di casa. Valutata con attenzione la situazione oggettiva, con l’ausilio di un esperto del settore, si possono considerare quali sono le scelte migliori per garantirsi un ottimo livello di sicurezza tra le mura domestiche.

Ricordiamo che dal 2027 la detrazione per la prima casa scenderà al 36%.

I requisiti

Possono richiedere questo bonus le persone fisiche proprietarie o locatarie di immobili residenziali, senza limiti di reddito. I lavori devono essere eseguiti da imprese abilitate, con pagamenti tracciabili via bonifico "parlante" (causale: "interventi di ristrutturazione edilizia - articolo 16-bis TUIR", più codici fiscali).

Obbligatorio conservare fatture, bonifici e dichiarazione di conformità tecnica.

La procedura

Una buona porta blindata è il primo scudo di protezione dei nostri averi

Per richiedere la detrazione fiscale si devono indicare le spese nella dichiarazione dei redditi (730 o Unico) dell'anno successivo ai pagamenti. Per quanto riguarda la prima casa si recupera metà dell'investimento (ad esempio, su 10mila euro spesi si ottengono 5mila euro di detrazione fiscale in 10 anni.

L'agevolazione è cumulabile con altri bonus, verificando i massimali.

Gli specialisti

Nel Bresciano, dal 2010 l’Angolo della Serratura offre un innovativo punto vendita e assistenza qualificata per serrature, cilindri e porte blindate, duplicazione radiocomandi e duplicazione chiavi di ogni tipo.

Il negozio offre prodotti e servizi a 360 gradi nel settore chiavi, con macchinari all’avanguardia, radiocomandi per automazioni, chiavi auto e serrature, da quelle elettroniche, a quelle meccaniche di altissima sicurezza.

L’obiettivo è risolvere il problema al cliente nel minore tempo possibile e nel modo migliore. Per questo l’Angolo della Serratura è alla ricerca di prodotti innovativi.