Arriva l’estate: con un click si raffresca casa

Le pompe di calore con funzione di raffrescamento sono una soluzione moderna e sostenibile per mantenere il comfort abitativo durante tutto l’anno.

La loro capacità di riscaldare e raffrescare in modo efficiente le rende una scelta ideale per chi desidera ridurre i costi energetici e l’impatto ambientale della propria casa.

Un sistema poliedrico

Un solo impianto: in inverno riscalda e d'estate raffresca

Le pompe di calore con funzione di raffrescamento sono dispositivi versatili ed efficienti che possono riscaldare e raffrescare la casa utilizzando un ciclo di compressione e decompressione del refrigerante.

Questi sistemi sono particolarmente apprezzati per la loro efficienza energetica e per la possibilità di utilizzarli tutto l’anno.

Il funzionamento

Le pompe di calore trasferiscono il calore – o l’aria fresca – da un luogo all’altro, piuttosto che generarlo direttamente come fanno le tradizionali stufe o caldaie – o i condizionatori -.

Esistono principalmente due modalità operative delle pompe di calore.

Riscaldamento. Se la fonte di calore è esterna: in inverno, la pompa di calore

estrae il calore dall’aria esterna, dal terreno o dall’acqua e lo trasferisce all’interno dell’abitazione.

Il refrigerante all’interno della pompa di calore assorbe il calore dall’ambiente esterno e, attraverso un ciclo di compressione, aumenta la sua temperatura. Il calore viene quindi rilasciato all’interno della casa tramite un evaporatore.

Raffrescamento. Se la pompa di calore è utilizzata per la rimozione del calore interno, in estate funziona in modo inverso, rimuovendo il calore dall’interno dell’abitazione e rilasciandolo all’esterno.

Il refrigerante assorbe il calore dall’interno della casa e, attraverso il ciclo di compressione,lo rilascia all’esterno, raffreddando l’ambiente interno.

Vantaggi concreti

Sono numerosi e concreti i vantaggi delle pompe di calore.

Innanzitutto, le pompe di calore possono essere molto più efficienti rispetto ai sistemi di riscaldamento e raffrescamento tradizionali. Ad esempio, per ogni kWh di energia elettrica consumata, possono trasferire da 3 a 5 kWh di calore.

Sono estremamente versatili. Offrono sia riscaldamento che raffrescamento, eliminando la necessità di installare due sistemi separati.

L’impatto ambientale delle pompe di calore è ridotto. Utilizzano fonti di energia rinnovabile (aria, acqua, terra), riducendo le emissioni di CO2 rispetto ai sistemi a combustibili fossili.

Infine, forniscono un riscaldamento e un raffrescamento più uniforme e costante rispetto ai sistemi tradizionali.

La manutenzione è tutto

Per quanto riguarda le operazioni di manutenzione, i filtri dell’aria devono essere puliti o sostituiti regolarmente per mantenere l’efficienza del sistema. Si devono verificare i livelli del refrigerante: livelli adeguati di refrigerante sono essenziali per il corretto funzionamento della pompa di calore.

Le bobine dell’evaporatore e del condensatore devono essere pulite per prevenire accumuli di sporco. È poi importante assicurarsi che le linee di drenaggio non siano ostruite per evitare accumuli di umidità.