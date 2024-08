Anziani: una casa su misura tra comfort e sicurezza

Spazi studiati con l'attenzione rivolta agli utilizzatori: questo significa progettare un'abitazione che risponde alle specifiche esigenze degli anziani.

Parliamo di rimuovere eventuali barriere architettoniche , come gradini o soglie, che possono ostacolare il movimento o rappresentare un rischio; installare corrimano in corridoi, bagni e altre aree chiave per prevenire cadute; facilitare il movimento soprattutto se si utilizzano ausili come deambulatori o sedie a rotelle . È inoltre importante valutare la disposizione dei mobili e assicurarsi che le porte siano abbastanza larghe per un facile accesso. Inoltre, la flessibilità e l'adattabilità dello spazio diventano fondamentali per garantire che la casa possa evolversi con le esigenze degli abitanti.

Tecnologie e ascensori interni

Gli ascensori interni aumentano l’indipendenza e la libertà di movimento

Per le abitazioni su più livelli, l'installazione di ascensori interni rappresenta una soluzione risolutiva. Questi dispositivi non solo eliminano la necessità di usare le scale, ma aumentano anche l'indipendenza e la libertà di movimento degli anziani.

Le tecnologie domotiche , sempre più diffuse, possono poi contribuire a creare un ambiente domestico sicuro e confortevole, con l'integrazione di sistemi di allarme, sensori di movimento e controlli automatizzati per gestire l'illuminazione, il riscaldamento e altri dispositivi elettronici.

Occhio all'arredamento

Nei mobili preferire angoli smussati e sistemi di chiusura semplificati per armadi e cassetti

In una casa per anziani è fondamentale non trascurare i dettagli come la scelta dei mobili e degli accessori . Mobili con angoli smussati, tappetini antiscivolo e sistemi di chiusura semplificati per armadi e cassetti possono fare una grande differenza.

Allo stesso tempo, l'estetica della casa non deve essere trascurata. Un ambiente piacevole e accogliente ha un impatto positivo sul benessere emotivo e psicologico, è quindi importante che la casa rimanga un luogo invitante e familiare.

Illuminazione e accessibilità

Una buona illuminazione è essenziale per garantire la sicurezza in casa . Ci sono corridoi, scale e bagni che dovrebbero essere dotati di illuminazione adeguata per ridurre il rischio di incidenti, specialmente durante la notte. È utile installare gli interruttori a portata di mano, e l'uso dei sensori di movimento può aggiungere un ulteriore livello di sicurezza e comodità. L'illuminazione dovrebbe anche considerare la facilità di lettura e l'abbattimento dei riflessi , aspetti importanti per gli anziani che possono avere problemi di vista.

Bagni più sicuri

Il bagno è un ambiente rischioso e richiede attenzioni particolari

I bagni richiedono un'attenzione particolare in quanto sono spazi ad alto rischio di cadute . L'installazione di maniglie di sostegno e sedili per doccia è fondamentale, così come l'adozione di pavimenti antiscivolo. La regolazione dell'altezza del WC può facilitarne l'uso, mentre l'installazione di rubinetti a leva può aiutare persone con limitazioni nella manualità. Inoltre, la disposizione degli elementi di arredo dovrebbe essere pensata per massimizzare lo spazio e garantire un accesso agevole.

Cucine pratiche

Praticità e semplicità devono regnare in cucina